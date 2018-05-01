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Новая книга Сергея Пономаренко "Зеркало из прошлого"
15:26 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Реальность страшнее мистики!

В старом доме Вадим находит старинное зеркало и пачку фотографий. На фото - девушка, Анна Ступачевская, которую жестоко убили сто лет назад. Убийца девушки покончил жизнь самоубийством напротив того самого зеркала, в доме Анны. Марина, хорошая знакомая Вадима, верит, что зеркало проклято и приносит несчастье своему обладателю.

С Вадимом начинают происходить странные события. Он сомневается в проклятии до тех пор, пока бездыханное тело Марины не находят в парке, в котором когда-то была убита Анна. Тогда ему становится по-настоящему страшно. Но что, если убийца - не призрак из прошлого, а реальный человек? Тот, кто хорошо знал Марину…

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Все по теме:

Детектив, Зеркало из прошлого, Литература, Мистика, Сергей Пономаренко, Украинский писатель.
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