Новая книга Сергея Пономаренко "Зеркало из прошлого"

В старом доме Вадим находит старинное зеркало и пачку фотографий. На фото - девушка, Анна Ступачевская, которую жестоко убили сто лет назад. Убийца девушки покончил жизнь самоубийством напротив того самого зеркала, в доме Анны. Марина, хорошая знакомая Вадима, верит, что зеркало проклято и приносит несчастье своему обладателю.

С Вадимом начинают происходить странные события. Он сомневается в проклятии до тех пор, пока бездыханное тело Марины не находят в парке, в котором когда-то была убита Анна. Тогда ему становится по-настоящему страшно. Но что, если убийца - не призрак из прошлого, а реальный человек? Тот, кто хорошо знал Марину…