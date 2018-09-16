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Сборник рассказов "Страшные истории от украинских писателей"
21:37 Сегодня Телеграф
В издание вошли произведения, рекомендованные МОН, и те, которые недавно были мало известны широкой публике, захватывающие, мудрые, смешные и поучительные одновременно.
Читатели окунутся в мир украинской мифологии и загробной жизни, где познакомятся с удивительными фантастическими существами. Древние сокровища, невероятные приключения, страшные тайны-все это на страницах нашей книги!
7 удивительных рассказов авторов Григория Квитки-Основьяненко, Марко Вовчок, Олексы Стороженко, Степана Васильченко, Днепровской Чайки, Фомы Куприенко.
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