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Сборник рассказов "Страшные истории от украинских писателей"

Страшные истории от украинских писателей
21:37 Сегодня Телеграф
Фото: bookclub.ua

В издание вошли произведения, рекомендованные МОН, и те, которые недавно были мало известны широкой публике, захватывающие, мудрые, смешные и поучительные одновременно.

Читатели окунутся в мир украинской мифологии и загробной жизни, где познакомятся с удивительными фантастическими существами. Древние сокровища, невероятные приключения, страшные тайны-все это на страницах нашей книги!

7 удивительных рассказов авторов Григория Квитки-Основьяненко, Марко Вовчок, Олексы Стороженко, Степана Васильченко, Днепровской Чайки, Фомы Куприенко.

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Все по теме:

Григорий Квитка-Основьяненко, Днепровская Чайка, Литература, Марко Вовчок, Олекса Стороженко, Сборник рассказов, Степан Васильченко, Страшные истории от украинских писателей, Украинская литература, Фома Куприенко.
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