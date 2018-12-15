Сборник от украинских писателей "Новогодние истории"

Романтические истории от популярных украинских писательниц!

Какая же зимняя сказка без любви? Ничто так не согревает холодными вечерами, как объятия любимого человека. Но что делать, если в новогоднюю ночь ты остался один? Вероника решила отправиться к подругам, но застряла на дороге. И встретила Новый год с симпатичным таксистом…

Дед Мороз Анатолий, перепутавший квартиры, попал в гости к девушке Ане. Ему кажется, что они знакомы сто лет. Быть может, это судьба?

В новогоднюю ночь любовь можно случайно встретить в очереди в супермаркете, или в пустом парке, или в поезде. Главное, верить в чудо, и оно обязательно случится!