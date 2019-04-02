Книга Лорана Гунела "День, который научил меня жить"

Лоран Гунель - французский писатель и специалист по развитию личности.

Кто из нас не ожидал того дня, который бы изменил нашу жизнь? Солнечный выходной, полный теплых красок и положительных эмоций. Мы представляем приятную прогулку пирсом, отовсюду слышен смех и непринужденные разговоры людей вокруг. Вдруг вас хватает за руку молодая цыганка... "Я прочитаю твое будущее", - говорит она. Вы улыбаетесь так, как услышали чушь, но руки не убираете. Так или иначе, ни предсказания не испортит этого удивительного воскресного дня. Однако пророчество цыганки переворачивает вашу жизнь вверх дном, потому что, возможно, этот день - последний. Но разве такое возможно?..