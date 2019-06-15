Книга Владимира Лиса "Заключенные зеленой дачи"

Владимир Лис - известный украинский журналист, прозаик и драматург. Его называют настоящим народным писателем и феноменом современности.

Как же не хотелось молодому экономисту Юрко ехать в тот неизвестный Вербовск! Но разве можно отказать самому Ивану Банчуку, первому секретарю тамошнего райкома партии? Еще это странное предупреждение от незнакомки ... Почему она сказала, что там он попадет к жестокой банде? Пророчество сбудется спустя годы, в независимой Украине, когда солидный бизнесмен Юрий получит анонимное письмо с требованием восстановить печально известную зеленую дачу. Человек еще не догадывается, что вскоре он, тот же Банчук и врач Таисия, которая предупреждала об опасности, превратятся в заключенных этого дома. Поскольку в судьбе свои расчеты и счета, по которым надо платить...