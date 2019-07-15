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Книга Светланы Талан "Букет любимых цветов"

Книга Светланы Талан "Букет любимых цветов"
18:21 Сегодня Телеграф

Светлана Талан - украинская писательница, автор романов на остросоциальные темы.

Тамара любила лилии. Особые, неповторимые... Эти нежные цветы напоминали ей о маме - красивую, хрупкую и одновременно сильную женщину... Мамы не стало когда Тамара была совсем ребенком. Она до сих пор помнит тот ужасный день. С тех пор каждый год на могиле матери появляется корзина с прекрасными лилиями. Тамара тщетно пыталась узнать от кого она. Так же бесполезно она хотела узнать правду об отце...

В годовщину маминой смерти Тамара встречает на кладбище мужчину, который называет себя знакомым матери. Женщина понимает, что он знает больше, чем говорит...

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Литература, Новые книги, Светлана Талан, Букет любимых цветов, Букет улюблених квітів.
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