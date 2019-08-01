Книга Ивана Байдака "Человек с моим именем"

По словам писателя в новом романе речь пойдет об изменениях себя и нашем восприятии этих изменений в разные периоды жизни.

Главный герой романа - Родвелл Уильямс, интроверт и книголюб, в букинистической лавке наталкивается на таинственные рукописи. И его жизнь переплетается с этой находкой. Он будет идти путями таинственного автора и одновременно отrкрывать свое прошлое.

Точно он знает одно: мы все меняемся и со временем становимся настолько другими, что, если бы встретились с собой прежними, то вряд ли бы заговорили с друг другом...

"Мужчина с моим именем" захватывает возможностью войти в мир самопознания, мир, где пересекаются прошлое и будущее, а лучшая часть путешествия начинается, как только достаешь шанс вернуться к началу пути.