Книга Ивана Байдака "Человек с моим именем"

Главный герой романа - Родвелл Уильямс, интроверт и книголюб, в букинистической лавке наталкивается на таинственные рукописи. И его жизнь переплетается с этой находкой. Он будет идти путями таинственного автора и одновременно отrкрывать свое прошлое.
Точно он знает одно: мы все меняемся и со временем становимся настолько другими, что, если бы встретились с собой прежними, то вряд ли бы заговорили с друг другом...
"Мужчина с моим именем" захватывает возможностью войти в мир самопознания, мир, где пересекаются прошлое и будущее, а лучшая часть путешествия начинается, как только достаешь шанс вернуться к началу пути.