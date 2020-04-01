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Среда, 01.04.2020
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Книга Сергея Пономаренко "Чартер со смертью"

Книга Сергея Пономаренко "Чартер со смертью"
15:22 Сегодня Телеграф

Сергей Пономаренко - украинский писатель, автор романов, повестей и рассказов в жанре "мистического детектива".

Шкипер Алексей с напарником Тимуром по поручению хозяина перегоняют недавно купленную яхту в порт Дубровника. Узнав, что хозяин яхты отправился на трехнедельный отдых в Индокитай, Леша с Тимуром решают подзаработать - провести "левый" чартер. Через Интернет они находят желающих отправиться в Грецию. Но из-за личных обстоятельств Тимур отказывается от затеи. И напарницей Леши становится Света, с которой он случайно знакомится в аэропорту. Парень рассказывает ей о предстоящем путешествии на яхте, и Света соглашается на заманчивое предложение. Она и не догадывается, чем обернется для нее эта авантюра…

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Литература, Новые книги, Книжные новинки, Сергей Пономаренко, Чартер со смертью.
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