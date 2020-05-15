Книга "Даже если я упаду" Эбигейл Джонсон

Роман о любви писательницы Эбигейл Джонсон.

Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда ее старший брат Джейсон убил своего лучшего друга Кэлвина. Лишившись тех, кто был ей дорог, Брук вынуждена будет отказаться и от давней мечты о профессиональном фигурном катании. Но вот она встречает Хита, младшего брата погибшего Кэлвина. Девушке кажется, что только он может понять ее, но парень предпочитает держаться от Брук подальше. Хит явно ненавидит ее, но Брук чувствует, что ее тянет к нему все больше и больше.

Неужели преступление, которое совершила не она, может сломать ей жизнь?