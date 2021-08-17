Укр

Утро началось с бури — во Львове борются с последствиями стихии (фото, видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Утро началось с бури — во Львове борются с последствиями стихии (фото, видео) Новость обновлена 17 августа 2021, 10:31
Ураган повалил деревья во Львове

Утро во Львове начался не с кофе, а с большого урагана.

В половине седьмого утра 17 августа Львов накрыл сильный ураган. О стихии накануне предупреждали метеорологи.

По сообщению горсовета Львова стихия повалила деревья в Шевченковском, Галицком и Железнодорожном районах, так же обрушилось много ветвей.

Из-за непогоды обесточивали городской электротранспорт, чтобы избежать проблем. По текущим данным, на 10:00 утра, в двух домах стихия повредила крышу.

Городские жители делятся в социальных сетях многочисленными кадрами разгула урагана и дождя.

Коммунальные службы Львова уже начали очищать город от последствий урагана.

Коммунальные службы Львова убирают ветки
Коммунальные службы Львова убирают ветки

По информации Львовоблэнерго, без электричества остались 123 населенных пункта полностью и 68 частично в области.

Утренняя гроза во Львове не последняя — на 17 августа метеорологи спрогнозировали на весь день дожди и шквалы. Порывы ветра ожидаются до 22 метров в секунду, местами стоит ждать града.

Ранее непогода накрывала другие регионы Украины. "Телеграф" сообщал о том, что непогода пришла на курорты Азовского моря, в частности в Кирилловку.

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