Укр

Залезла на ж/д-цистерну и получила удар током: юная девушка попала в реанимацию на Львовщине (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Залезла на ж/д-цистерну и получила удар током: юная девушка попала в реанимацию на Львовщине (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 10:13
Девушка получила удар током

Скорее всего девушка забралась на крышу вагона, чтобы сделать селфи.

В городе Самбир во Львовской области девочку-подростка ударило током — она залезла на железнодорожную цистерну.

Об этом сообщили в пресс службе ГСЧС Львовской области.

Трагедия произошла вечером 20 августа на ул. Вокзальная, 1 Самборского района. Девушка залезла на цистерну, стоявшую на железнодорожной станции "Самбор" и получила поражения электрическим током.

На место происшествия прибыли спасатели и с помощью выдвижной лестницы, веревки и твердых носилок сняли пострадавшую из вагона. Девушку передали работникам скорой медицинской помощи.

Вследствие поражения током девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Самборской центральной районной больницы.

О мотивах поступка девушки не сообщается, скорее всего она захотела сделать селфи. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, за последнее время это уже второй такой случай во Львовской области. Так, на железнодорожной станции Подзамче женщина забралась на цистерну поезда, чтобы сделать селфи, в результате ее удалило током.

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