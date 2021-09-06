Во Львове пьяный водитель пытался скрыться от патрульных и врезался в служебный автомобиль (фото)

В аварии пострадали два правоохранителя и пассажирка авто

Во Львове в понедельник утром, 6 сентября, водитель машины Volkswagen Fox в состоянии алкогольного опьянения протаранил служебный автомобиль патрульных.

Об этом 6 сентября на странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Львовской области.

ДТП произошло в половине четвертого утра на улице Пантелеймона Кулиша во Львове.

Volkswagen Fox, который врезался в служебную машину

Как сообщают в патрульной службе, нетрезвый водитель пытался скрыться от правоохранителей.

Несмотря на то, что работники полиции дали водителю указание остановиться, использовав для этого звуковой сигнал и проблесковые маячки красного и синего цветов, он их проигнорировал и поехал дальше.

Впоследствии нетрезвый водитель на улице Городецкой на пешеходном переходе проехал на красный свет, поэтому патрульные поехали за автомобилем и передали ориентировки.

После этого на вызов патрульных приехали их коллеги.

На улице Липинского один из служебных автомобилей остановился с включенными маячками перед беглецом, чтобы остановить его. Однако водитель не нажал на тормоза и протаранил служебную машину.

Поврежденный автомобиль полицейских

В результате ДТП травмы получили два сотрудника полиции, а также пассажирка, которая находилась в салоне машины с беглецом. Как потом выяснили правоохранители, в крови 29-летнего нарушителя было 1,65 промилле алкоголя.

Стоит отметить, что за выходные, 4 и 5 сентября, во Львове остановили 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, на которых составили протоколы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись два автомобиля — один из водителей сгорел заживо.

Напоминаем, что 4 сентября пассажирский автобус на пути из Польши под Житомиром попал в ДТП — один человек погиб, более десятка пострадали.