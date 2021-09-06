Укр

Во Львове пьяный водитель пытался скрыться от патрульных и врезался в служебный автомобиль (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Volkswagen Fox врезался в патрульных Новость обновлена 06 сентября 2021, 12:26
Volkswagen Fox врезался в патрульных

В аварии пострадали два правоохранителя и пассажирка авто

Во Львове в понедельник утром, 6 сентября, водитель машины Volkswagen Fox в состоянии алкогольного опьянения протаранил служебный автомобиль патрульных.

Об этом 6 сентября на странице в Facebook сообщает Патрульная полиция Львовской области.

ДТП произошло в половине четвертого утра на улице Пантелеймона Кулиша во Львове.

Volkswagen Fox, который врезался в служебную машину
Volkswagen Fox, который врезался в служебную машину

Как сообщают в патрульной службе, нетрезвый водитель пытался скрыться от правоохранителей.

Несмотря на то, что работники полиции дали водителю указание остановиться, использовав для этого звуковой сигнал и проблесковые маячки красного и синего цветов, он их проигнорировал и поехал дальше.

Впоследствии нетрезвый водитель на улице Городецкой на пешеходном переходе проехал на красный свет, поэтому патрульные поехали за автомобилем и передали ориентировки.

После этого на вызов патрульных приехали их коллеги.

На улице Липинского один из служебных автомобилей остановился с включенными маячками перед беглецом, чтобы остановить его. Однако водитель не нажал на тормоза и протаранил служебную машину.

Поврежденный автомобиль полицейских
Поврежденный автомобиль полицейских

В результате ДТП травмы получили два сотрудника полиции, а также пассажирка, которая находилась в салоне машины с беглецом. Как потом выяснили правоохранители, в крови 29-летнего нарушителя было 1,65 промилле алкоголя.

Стоит отметить, что за выходные, 4 и 5 сентября, во Львове остановили 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, на которых составили протоколы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 4 сентября на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись два автомобиля — один из водителей сгорел заживо.

Напоминаем, что 4 сентября пассажирский автобус на пути из Польши под Житомиром попал в ДТП — один человек погиб, более десятка пострадали.

Кабмин ожидают серьезные ротации
Политика
Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Кабмин ожидают серьезные ротации
Часть министров хотят уволить уже в сентябре: кому пора собирать вещи
Дата публикации
Категория
Константин Павлов покончил с собой, причин может быть несколько
Монастырский рассекретил факторы, из-за которых мэр Кривого Рога мог покончить с собой
Дата публикации
Категория
Злата Огневич. Фото из архива героини
Злата Огневич: "Холостячка" — новый этап моей жизни. Теперь я знаю, почему у меня не складывались отношения с бывшими
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Олег Сенцов
Сенцов о Зеленском: "Они думают, что могут меня купить"
Дата публикации
Категория
Руслан Стефанчук анонсировал законопроект о референдуме
Украинцы смогут уволить мэра и распустить Раду: Стефанчук рассказал о готовящемся законопроекте