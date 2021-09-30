На Львовщине пьяный водитель перекинул УАЗ с 7-ю туристами: появились фото с места ДТП

Против водителя открыли уголовное дело за вождение в нетрезвом виде.

В среду 29 сентября под вечер на Львовщине перевернулся внедорожник с туристами. Пострадали четверо человек — водитель и три пассажира, их доставили в больницу. За руль 47-летний водитель сел выпившим.

Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Место ДТП на Львовщине

ЧП произошло в селе Волосянка Стрийского района в половину пятого вечера. Водитель, местный житель, не справился с управлением и машина улетела в кювет. В машине было восемь человек.

Машина с туристами вылетела с дороги

Среди пострадавших, кроме водителя УАЗа — трое туристов. Один со Львовской области, ему 36 лет и двое из областного центра, им по 33 года.

Оказание помощи туристам на месте ДТП

Водителя задержали, он ожидает суда, который изберет ему меру пресечения. Факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения зафиксирован. Против него уже начато уголовное дело ( по ч.1 ст.286-1). Максимальное наказание за это правонарушение — лишение свободы до трех лет и лишение прав на управление авто на срок до пяти лет. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что в больнице в Испании умерла украинская туристка, которая сорвалась со скалы пытаясь сделать селфи.