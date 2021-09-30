Укр

На Львовщине пьяный водитель перекинул УАЗ с 7-ю туристами: появились фото с места ДТП

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Машина слетела с дороги. Новость обновлена 30 сентября 2021, 11:14
Машина слетела с дороги.

Против водителя открыли уголовное дело за вождение в нетрезвом виде.

В среду 29 сентября под вечер на Львовщине перевернулся внедорожник с туристами. Пострадали четверо человек — водитель и три пассажира, их доставили в больницу. За руль 47-летний водитель сел выпившим.

Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Место ДТП на Львовщине
Место ДТП на Львовщине

ЧП произошло в селе Волосянка Стрийского района в половину пятого вечера. Водитель, местный житель, не справился с управлением и машина улетела в кювет. В машине было восемь человек.

Машина с туристами вылетела с дороги
Машина с туристами вылетела с дороги

Среди пострадавших, кроме водителя УАЗа — трое туристов. Один со Львовской области, ему 36 лет и двое из областного центра, им по 33 года.

Оказание помощи туристам на месте ДТП
Оказание помощи туристам на месте ДТП

Водителя задержали, он ожидает суда, который изберет ему меру пресечения. Факт управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения зафиксирован. Против него уже начато уголовное дело ( по ч.1 ст.286-1). Максимальное наказание за это правонарушение — лишение свободы до трех лет и лишение прав на управление авто на срок до пяти лет. Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" писал, что в больнице в Испании умерла украинская туристка, которая сорвалась со скалы пытаясь сделать селфи.

Теги:
#Львовская область #Туристы #ДТП #УАЗ
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