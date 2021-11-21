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На изготавливающем кислород для больных COVID-19 заводе ЧП: слышали взрыв (фото)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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На изготавливающем кислород для больных COVID-19 заводе ЧП: слышали взрыв (фото) Новость обновлена 21 ноября 2021, 22:17

Пожарных на территорию завода не пустили.

Во Львове на заводе по производству кислорода прозвучал громкий хлопок.

Об этом сообщил руководитель общественно-политического движения "Варта" Игорь Зинкевич.

По его словам взрыв был слышен около 14:10, к месту тут же прибыли пожарные, однако на территорию завода их не пустили.

"Пожара нет, но на заводе видно как вылетели окна", — сообщил он.

"Львовский химический завод", о котором идет речь, расположен на улице Раховской, 16. Он является крупнейшим на Западе Украины производителем газов и газовых смесей. В том числе там производится и кислород для больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

Кроме того там производят другие газовые смеси для нужд технических и пищевых предприятий.

В конце октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что он остановил свою работу из-за чего кислород для больниц в западных регионах пришлось закупать в Польше. Это, по его словам, будет быстрее, чем везти его из других областей.

Впрочем, на самом заводе эту информацию опровергли и заявили, что продолжают работу в штатном режиме.

Теги:
#Львов #Кислород #Игорь Зинкевич
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