Укр

Во Львовской области во время погони водитель протаранил авто полиции: есть пострадавшие

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
16
Фото с места аварии под Городком
Фото с места аварии под Городком

Водитель был задержан вскоре после ДТП

Во Львовской области водитель внедорожника скрывался от полиции и повредил два служебных автомобиля. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения, а горе-водителю теперь грозит заключение.

Об инциденте, произошедшем в понедельник, 22 ноября, сообщила полиция Львовщины.

Известно, что водитель автомобиля Renault Duster нарушил ПДД, после чего проигнорировал требование полицейских об остановке. Мужчина увеличил скорость и начал убегать от правоохранителей, однако побег завершился крайне неудачно — злоумышленник протаранил два служебных автомобиля полиции, в результате чего травмировались правоохранители.

Авария произошла на автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовского района.

В результате беглого водителя таки задержали на окраине села Стоянцы в Яворовском районе. Нарушителем оказался 35-летний местный житель, отказавшийся проходить тест на содержание алкоголя в крови.

За бегство от правоохранителей и причинение им телесных повреждений водителю грозит до пяти лет за решеткой по ч. 2 ст. 345 УКУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Одесской области фура попала в жуткое ДТП — транспортное средство разломило пополам.

Теги:
#Львовская область #ДТП #Полиция #Побег #Городок
Ростислав Шурма
Политика
Зеленский только назначил Ермаку нового зама, но в сети уже недовольны: и вот почему
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ростислав Шурма
Зеленский только назначил Ермаку нового зама, но в сети уже недовольны: и вот почему
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 23 ноября: ослабление карантина, первый снег и вылет "Динамо" из Лиги Чемпионов
Дата публикации
Категория
"Динамо" - "Бавария"
"Джокер" Луческу сработал, но этого не хватило: "Динамо" под снегопадом с боем уступило "Баварии" (видеообзор)
Дата публикации
Категория
Снег в Киеве
Первый снег добрался до Киева: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Аллин Власенко был наставником для многих известных дирижеров
Умер дирижер Национальной оперы Украины