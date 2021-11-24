Во Львовской области во время погони водитель протаранил авто полиции: есть пострадавшие

Водитель был задержан вскоре после ДТП

Во Львовской области водитель внедорожника скрывался от полиции и повредил два служебных автомобиля. Четверо правоохранителей получили телесные повреждения, а горе-водителю теперь грозит заключение.

Об инциденте, произошедшем в понедельник, 22 ноября, сообщила полиция Львовщины.

Известно, что водитель автомобиля Renault Duster нарушил ПДД, после чего проигнорировал требование полицейских об остановке. Мужчина увеличил скорость и начал убегать от правоохранителей, однако побег завершился крайне неудачно — злоумышленник протаранил два служебных автомобиля полиции, в результате чего травмировались правоохранители.

Авария произошла на автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовского района.

В результате беглого водителя таки задержали на окраине села Стоянцы в Яворовском районе. Нарушителем оказался 35-летний местный житель, отказавшийся проходить тест на содержание алкоголя в крови.

За бегство от правоохранителей и причинение им телесных повреждений водителю грозит до пяти лет за решеткой по ч. 2 ст. 345 УКУ.

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