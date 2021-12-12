Стало плохо после хоккейного матча: на Львовщине — массовое отравление детей

Четверых несовершеннолетних пришлось госпитализировать

На Львовщине десять детей обратились в больницу после того, как посетили хоккейный матч. Выяснилось, что несовершеннолетние отравились неизвестным веществом.

Как сообщил департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, инцидент произошел в субботу, 11 декабря, около 21:00.

Выяснилось, что группа детей посетила хоккейный матч на "Ледовой арене", которая находится по улице Шевченко, 5 в городе Новояворовск.

Дети посещали Ледовый дворец в Новояворовске

По завершению матча 10 детей с жалобами на плохое самочувствие обратились в Новояворовскую районную больницу, а четверых из них пришлось госпитализировать. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, а информацию уведомили в соответствующие службы.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в областях Украины в последнее время увеличилось количество случаев отравлений среди детей. Так, в Луганской области стало плохо воспитанниками школы-интерната — детей тошнило и была значительно повышена температура. А в Житомирской области 11 детей отравились химическими веществами в гимназии.