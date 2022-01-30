Укр

Запреты и ограничения возвращаются: Львовщина ужесточает карантин

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Карантин ужесточается Новость обновлена 30 января 2022, 20:05
Карантин ужесточается

Львовская область выбилась в лидеры по распространению коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19, во Львовской области с понедельника, 31 января, будут ужесточены карантинные меры.

Об этом информирует пресс-служба местной облгосадминистрации.

Согласно обнародованным данным, новые правила начнут действовать с 00:00 31 января. Ними будут запрещены:

  1. прием посетителей заведениями общепита (баров, ресторанов, кафе), кроме продажи продукции на вынос или адресной доставки;
  2. деятельность непродовольственных рынков;
  3. прием посетителей спортзалов, фитнес-залов и бассейнов кроме приема спортсменов национальных сборных Украины;
  4. прием посетителей в развлекательных заведениях;
  5. проведение массовых мероприятий.

Как и ранее, большинство ограничений не будет распространяться на тех людей, которые имеют при себе негативный тест на коронавирус или же документы, свидетельствующие о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном COVID-19.

При том для посещения развлекательных заведений и массовых мероприятий придется проходить курс вакцинации и иметь подтверждающий это документ в добавку к негативному тесту на коронавирус

Как сообщалось ранее, в Украине в течение нескольких дней фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса за всю пандемию. Это связано со стремительным распространением штамма "Омикрон", который, согласно выводам ученых, может инфицировать и тех людей, кто уже переболел COVID-19 ранее.

Теги:
#Львовская область #Коронавирус #Covid-19
Карантин ужесточается
Львов
Запреты и ограничения возвращаются: Львовщина ужесточает карантин
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