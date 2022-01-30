Запреты и ограничения возвращаются: Львовщина ужесточает карантин
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Львовская область выбилась в лидеры по распространению коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной болезни COVID-19, во Львовской области с понедельника, 31 января, будут ужесточены карантинные меры.
Об этом информирует пресс-служба местной облгосадминистрации.
Согласно обнародованным данным, новые правила начнут действовать с 00:00 31 января. Ними будут запрещены:
- прием посетителей заведениями общепита (баров, ресторанов, кафе), кроме продажи продукции на вынос или адресной доставки;
- деятельность непродовольственных рынков;
- прием посетителей спортзалов, фитнес-залов и бассейнов кроме приема спортсменов национальных сборных Украины;
- прием посетителей в развлекательных заведениях;
- проведение массовых мероприятий.
Как и ранее, большинство ограничений не будет распространяться на тех людей, которые имеют при себе негативный тест на коронавирус или же документы, свидетельствующие о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном COVID-19.
При том для посещения развлекательных заведений и массовых мероприятий придется проходить курс вакцинации и иметь подтверждающий это документ в добавку к негативному тесту на коронавирус
Как сообщалось ранее, в Украине в течение нескольких дней фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса за всю пандемию. Это связано со стремительным распространением штамма "Омикрон", который, согласно выводам ученых, может инфицировать и тех людей, кто уже переболел COVID-19 ранее.
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