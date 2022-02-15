Накопили долгов: во Львове таможня осталась без электроснабжения

Главный офис минимум на сутки был отключен от общей системы

Сотрудники Львовской таможенной службы своеобразно отпраздновали День Святого Валентина. 14 февраля "Львовоблэнерго" отключила в главном офисе учреждения электроэнергию.

Больше подробностей сообщает издание ZAXID.NET.

По информации, предоставленной журналистам энергетиками, офис таможенников скопил долг за электроснабжение. К тому же оказалось, что у них и вовсе отсутствует договор на поставку электроэнергии.

Эти два фактора и стали основополагающие в решении об отключении здания от общей системы. Такое требование к местным службам поступило от "Укринтерэнерго" — поставщика "последней надежды".

По информации львовских энергетиков, таможенники продолжают быть без электричества. При этом на самой Львовской таможне утверждают обратное. Перебои со светом здесь назвали "временными". По словам спикера службы Татьяны Самотий, электроснабжение уже было восстановлено к утру 15 февраля.

Отметим, что главный офис Львовской таможни находится на улице Тадеуша Костюшка.

Офис таможенников на карте Львова

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, насколько вероятными являются "веерные" отключения света в разных регионах Украины этой зимой.

Интересно, что во взглядах на этот вопрос не "сошлись" президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль. Каждый из них назвал разную причину для подобного явления.