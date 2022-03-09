Глава Львовщины обратился к предприятиям и пообещал поддержку: "Украинцам нужна работа"

"Производите то, что сейчас больше всего нужно украинской экономике"

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий обратился с открытым письмом ко всем предпринимателям Львовщины, в котором призвал не останавливать работу и пообещал создать все условия для эффективного сотрудничества. Об этом сообщается на странице Козицкого в Telegram.

В своем обращении Козицкий подчеркнул важность работы всех предприятий для возможности выплачивать зарплаты и проводить социальные выплаты населению.

"Работайте! Украинцам нужна работа. Ваши работники должны получать зарплату, а местные бюджеты – ваши налоги и поступления. Потому что зарплату должны получать педагоги и коммунальные предприятия. Громады должны жить. Именно теперь Львовщина должна стать экономической опорой Украины", – отметил он.

Козицкий также предложил предпринимателям переориентировать собственный бизнес в соответствии с требованиями военного времени.

"Производите то, что сейчас больше всего нужно украинской экономике. Начинайте, если у вас даже самый маленький стартовый капитал. Весь большой бизнес начинался с малого. Умеете выпекать хлеб? – Начните с малой пекарни! Откройте парикмахерские и малые кофейни! Заготовляйте грибы, выращивайте ягоды, производите консервацию! Думайте об импортозамещении!", – призвал глава Львовской ОВА.

По словам Козицкого, местные власти открыты к диалогу с бизнесом и пообещал максимальную поддержку.

"Мы готовы общаться, слышать и создавать все возможные условия для того, чтобы помочь вам работать и развиваться. И мы уже на этой неделе начали встречи с представителями бизнеса. Мы слышим ваши идеи, ваши проблемы и ваши потребности", – сказал он.

Он также напомнил, что Министерство инфраструктуры оказывает помощь в релокализации предприятий на западную Украину. В частности, "Укрзализныцей" организована перевозка фабрик и заводов, а местные администрации помогают найти землю для размещения соответствующих производств.

"Во Львовской области вы можете обращаться за е-адресом [email protected] или пишите личные сообщения на страницу Департамента экономической политики Львовской ОГА (https://www.facebook.com/deploda) и в ватсап по номерам: +380668330313, + 380680681751, +380634667138", – написал Козицкий.