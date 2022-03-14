Укр

Во Львовской области американские врачи будут бесплатно помогать украинцам

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Во Львовской области американские врачи будут бесплатно помогать украинцам Новость обновлена 14 марта 2022, 18:14

Госпиталь сможет принять 60 пациентов одновременно

Международная гуманитарная организация "Сумка Самаритянина" развернула во Львовской области полевой госпиталь, где американские врачи будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Госпиталь сможет принять 60 пациентов одновременно. Есть большая команда – около сотни медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке", – рассказал главы Львовщины.

В госпитале можно будет получить неотложную помощь, хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерство.

"Все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно", – подчеркнул Козицкий.

По его словам, на Яворивщине также заработал полевой госпиталь, развернутый израильскими медиками.

"Украинцы стойкие, а такая поддержка ускоряет нашу победу", — резюмировал Козицкий.

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