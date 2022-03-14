Во Львовской области американские врачи будут бесплатно помогать украинцам

Госпиталь сможет принять 60 пациентов одновременно

Международная гуманитарная организация "Сумка Самаритянина" развернула во Львовской области полевой госпиталь, где американские врачи будут бесплатно предоставлять медицинскую помощь всем, кто будет нуждаться в ней в условиях войны. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Госпиталь сможет принять 60 пациентов одновременно. Есть большая команда – около сотни медработников. Часть из них имеет опыт работы в Ираке", – рассказал главы Львовщины.

В госпитале можно будет получить неотложную помощь, хирургическую помощь, стационарные и амбулаторные услуги, услуги для женщин и детей, включая акушерство.

"Все необходимое для оказания помощи медики привезли с собой. В госпитале будут оказывать помощь круглосуточно", – подчеркнул Козицкий.

По его словам, на Яворивщине также заработал полевой госпиталь, развернутый израильскими медиками.

"Украинцы стойкие, а такая поддержка ускоряет нашу победу", — резюмировал Козицкий.