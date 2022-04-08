Укр

Час терзала собака, пока бабушка была без сознания: во Львове спасли 4-летнюю девочку

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Малышку целый час терзала овчарка Новость обновлена 08 апреля 2022, 17:30
Малышку целый час терзала овчарка

Девочку отправили к бабушке подальше от войны, но и тут случилась трагедия

Врачам детской клинической больницы "Охматдит" во Львове удалось спасти 4-летнюю украинку, которую целый час терзала овчарка.

О спасении девочки рассказали в медзаведении.

Четырехлетнюю девочку Еву родители с началом войны решили отправить к бабушке в деревню. Когда женщина давала есть своей собаке Берте, животное вырвалось на свободу из-за ограды и побежало на ребенка. От страха у женщины отняло ноги. Она пыталась ползти ко внучке на коленях, чтобы отсоединить собаку от ребенка, однако потеряла сознание.

"Их спас зазвонивший мобильный телефон. Мама доползла до него, перезвонила соседу и сказала, что их кусает Берта. Сосед прибежал и застрелил его" , — вспоминает мама девочки.

Ребенка доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, с множественными рвано-кусаными ранами головы и тела. Уже в больнице за жизнь девочки боролись врачи-реаниматологи. После стабилизации состояния ребенка 6 часов оперировали пятеро хирургов. Еву ждет еще несколько этапов пластических операций.

"Врачи еще раз напоминают родителям, чтобы были осторожными, когда возле ребенка находится собака, даже если она живет вместе с вами" , — подчеркнули в "Охматдете".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избежать тяжелых последствий после укуса собаки.

Теги:
#Дети #Львов #Собаки #Охматдит
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