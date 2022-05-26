На Львовщине планируют отремонтировать 11 общежитий для проживания внутриперемещенных лиц

Общежития обеспечат необходимой мебелью и инвентарем для комфортного проживания

Во Львовской области запланировано отремонтировать 11 общежитий для проживания вынужденных переселенцев. Финансирование для проведения ремонтных работ утвердили из областного бюджета в рамках Программы реализации приоритетных инфраструктурных проектов, на реализацию которой заложено 50 млн гривен. Об этом сообщили на сайте Львовской областной военной администрации.

Как подчеркнули в ОГА, в настоящее время по основным из них проектные работы находятся на завершающем этапе, а на одном объекте уже приступили к строительным работам. Кроме ремонтных работ общежитий их также обеспечат необходимой мебелью и инвентарем для комфортного проживания. Уже сейчас администрация совместно с международными организациями снабдили кроватями и матрасами первых 5 общежитий, это примерно 800 койко-мест.

"В первую очередь это должны быть действующие общежития, которые при минимальных капиталовложениях в ближайшей перспективе смогут обеспечить развертывание максимального количества дополнительных койко-мест для ВПЛ. Также очень важно удобное территориальное размещение с развитой производственной и социальной инфраструктурой (предприятия, школы, садики, больницы). Ведь основная наша цель – не только помочь ВПЛ найти убежище, но и трудоустроить и на перспективу полноценно интегрировать в социально-экономическую жизнь громад", — рассказал руководитель департамента экономической политики Львовской ОГА Степан Куйбида.

Таким образом, как отметили в ведомстве, будут отремонтированы 11 объектов — общежитий заведений профессионально-технического и высшего образования в Бориславе, Стебнике, Новом Роздоле, Стрые, Червонограде, Николаеве, Сокале, Новояворовске и т.д.

Напомним, как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, государство планирует построить в 16 регионах Украины по 2 тысячи квартир для внутренне перемещенных лиц.