Львовщина: 100 педагогов-волонтеров организовали онлайн-школу для 3300 учеников

Из-за войны в Украине частично или полностью разрушены более 1000 школ

В условиях войны с государством-террористом россией благодаря проекту "Украинская дистанционная школа", инициированному Львовской областной военной администрацией, учебный год смогли завершить 3300 школьников со всей Украины. Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Этот волонтерский проект для учащихся 5-11 классов, которые оказались в зоне боевых действий, переехали в другой регион Украины или за границу и не могут продолжать обучение в родной школе. Детей обучали по Типичным образовательным программам", — рассказал глава ОВА.

Проект "Украинская дистанционная школа" (УДШ) был инициирован и создан Департаментом образования и науки Львовской ОВА и Центром инновационных образовательных технологий НУ Львовская Политехника.

По данным Козицкого, к онлайн-учебе приобщались ученики из разных уголков мира: от Луганска до Порту, от Осло до Хургады. Обучение проводили более 100 учителей-волонтеров.

"По состоянию на сегодняшний день из-за войны в Украине частично или полностью разрушены более 1000 школ. Следовательно, с 1 сентября проект УДШ снова будет работать, чтобы все наши дети имели доступ к качественному дистанционному образованию", — добавил глава ОВА.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что одним из разрушенных российскими оккупантами учебных заведений стал 50-летний лицей в поселке Мотыжин в Киевской области.