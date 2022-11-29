Семья Козловских присоединилась к обновлению палаты во львовском госпитале

Пострадавшие защитники смогут получить профессиональную помощь в обновленной палате

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы состоялось официальное открытие реабилитационного отделения и второй очереди палат.

Григорий Козловский вместе с семьей финансово помогли обновить одну из палат, таким образом активно приобщившись к проекту, который инициировали глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и глава Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.

В современной палате есть тематический мурал на футбольную тематику и с аббревиатурой футбольного клуба "Рух".

Это важное событие, ведь теперь наши воины и пострадавшие в результате военных действий россии смогут получить профессиональную медицинскую помощь от наших специалистов в комфортных условиях. Организаторы проекта способствуют улучшению лечения военных, их психокоррекционной работе в качественных условиях, в результате – приобретение военными нового профессионального профиля, чтобы в перспективе они получили рабочее место.

Анна КРИСЮК, глава Международного штаба помощи украинцам: "Мы полностью открыли отделения для защитников и защитниц Украины. Это 10 полноценных палат и 10 административных помещений с санузлами, ординаторскими, врачебными и т.д. Наши партнеры предоставили средства, помогали организационно. Есть у нас доноры из разных стран — Польши, Австрии и, конечно, из Украины — это отделение второй очереди, здесь все делалось быстрее, так как имели уже предыдущий опыт. Присоединился к проекту и известный львовский бизнесмен Григорий Козловский. Так сложилось, что его палата наиболее функциональна, больше всего наполненная инвентарем – здесь есть и кондиционирование, и очистка воздуха, и совершенно новая мебель. Мы очень благодарим семью господина Козловского и всех-всех доноров, которые у нас есть".

Возникла интересная идея организовать футбольный турнир для защитников и защитниц. Это поможет им отдохнуть и переключиться. К такому проекту, вероятно, присоединится и футбольный клуб "Рух".

Григорий КОЗЛОВСКИЙ, меценат: "Мы всегда откликаемся на инициативы, которые помогут приблизить нашу величайшую Победу, которые ускорят ее и поспособствуют изгнанию орков с нашей земли. Помощь нашим больницам и госпиталям — один из приоритетов. Когда нужно поддержать наших защитников и защитниц, наша семья не задумывается ни на мгновение, и мы будем продолжать это делать, поскольку это очень полезное и нужное дело. Мы сознательно наполнили эту палату еще и спортивной тематикой, в частности, футбольные муралы на стенах должны вдохновлять людей на позитивное и жизнеутверждающее настроение. Таким образом, стараемся зарядить наших защитников и защитниц оптимизмом".

Максим КОЗИЦКИЙ, председатель Львовской областной военной администрации: "Наша задача – предоставлять качественные медицинские услуги. Огромное спасибо спонсорам, которые готовы выкладывать свои деньги и помогать государству, создавать условия для того, чтобы бойцы, возвращаясь с фронта, могли получать качественное медицинское лечение в качественных условиях. Большое спасибо "Руху" за эту помощь. Думаю, что совместными усилиями мы не только будем давать бой на футбольном поле, но и давать бой на фронте, давать бой тем вещам, которые не сделали до этого".

Максим ПРИКУПЕНКО, директор Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы: "Восстановлено почти 700 метров квадратных реабилитационного отделения на базе нашего госпиталя. Теперь наши пациенты, защитники, нуждающиеся в высококвалифицированном лечении, будут на самом деле в хороших условиях, и это на 100 процентов помогает более быстрому выздоровлению. Мы должны сделать все, чтобы наши защитники поправлялись как можно быстрее и возвращались к нормальной жизни".

На этом проект не останавливается. Продолжится работа над тем, чтобы вскоре открыть на Львовщине современный центр, где наши военные и гражданские могли бы получать весь спектр необходимой помощи, особенно в период войны и после нашей победы – психореабилитацию, пластическую хирургию, помощь с ожоговыми травмами, протезирование.