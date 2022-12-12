Ресторан Terra в Emily Resort стал победителем американской премии Best of Year Awards

Львовский ресторан отражает местный колорит, и эксперты не могли это не оценить

TERRA Restaurant в Emily Resort во Львове стал победителем международной премии Best of Year Awards от американского Interior Design Magazine в номинации Hotel Dining!

Это мировая премия в области дизайна, которую учредило одно из старейших дизайнерских изданий Interior Design Magazine. Уже в течение 17 лет жюри премии отмечает наиболее прогрессивные и качественные проекты, созданные по всему миру за последний год.

В 2022 году среди финалистов рассматривали интерьер лобби отеля Emily Hotel и ресторана TERRA Restaurant, созданного для комплекса дизайн-студией YOD Group. Оба проекта соревновались в двух разных номинациях и TERRA Restaurant стал победителем в номинации Hotel Dining.

"Мы гордимся получить это отличие в такое тяжелое время для Украины. Я — украинец и работаю с украинцами, горжусь тем, что мы во всем лучшие, и в дизайне тоже. Украина была, есть и будет. Emily Resort — чрезвычайное пространство, в котором мы объединили украинскую природу, современные дизайнерские решения, лучшую еду и услуги для отдыха. Все для того, чтобы украинская экономика работала, даже во время войны", — прокомментировал Григорий Козловский.

Григорий Козловский

Такое признание на мировой арене – важное достижение для украинского интерьерного дизайна в целом и для комплекса Emily Resort в частности, особенно в такое время, ведь концепция TERRA Restaurant проявляет именно Украину и украинский дизайн.

YOD Group назвали собственный подход к созданию интерьеров комплекса Emily Resort "Теруарный дизайн". Теруар – слово из виноделия, которое означает определенную локальную принадлежность вина, его регион с климатическими и географическими особенностями. Терруар, где выросла лоза, влияет на характеристики вина.

Отметим, что интерьер комплекса отражает местность, где он возник, отражает ее настроение, колорит, природный и культурный ландшафт. Насыщенный пьянящим воздухом гор и пронизанный карпатскими легендами, он воспроизводит образы окружающей природы, ее цвета и фактуры, создавая уникальную атмосферу, в которую попадают гости Emily Resort.

Приходите и убедитесь в этом сами!