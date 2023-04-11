Совместно будут помогать семьям погибших: мэр Львова Садовой подписал меморандум по ОО "Мрия детей Украины"

Львов и ОО "Мрия детей Украины" будут сотрудничать для поддержки семей погибших воинов

Львов стал первым городом, с которым официально заключен Меморандум о сотрудничестве между ОО "Мрия детей Украины", возглавляемым волонтером Даной Яровой, и городским советом. Меморандум предусматривает сотрудничество по поддержке семей павших воинов.

Совместные усилия будут направлены на защиту прав детей, поиск путей комплексного решения проблем таких семей, налаживания взаимодействия государственных органов власти с общественными организациями и эффективного обеспечения нуждающихся семей.

"Очень много семей потеряли своих родных, много ждут родных. Сотрудничая, мы сможем точечно помогать каждой семье, которая в этом нуждается", — отметил председатель Львовского городского совета Львова Андрей Садовой.

Он подчеркнул, что все, что возможно сделать за счет госбюджета, будет сделано, но участие общественных организаций в помощи семьям, в привлечении дополнительных средств крайне необходимо.

"Если член семьи, который воевал, погиб, должна быть опека для такой семьи", — сказал Андрей Садовой.

При подписании Меморандума глава ОО "Мрия детей Украины" Дана Яровая поблагодарила мэра за поддержку и отметила, что крайне важно, чтобы органы местного самоуправления совместно с общественностью помогали семьям и стали надежной защитой для родных военнослужащих в тылу.

"Наша общая задача – стать опорой для семей украинских воинов, которые положили свою жизнь за нашу безопасность, тепло и благополучие. Прекрасно, что городские власти понимают это. Понимает, что сегодня мы, как общество, должны вкладывать максимум поддержки в таких детей. Именно поэтому "Мрия детей Украины" объединяет и консолидирует усилия с органами местного самоуправления", — отметила Дана Яровая.