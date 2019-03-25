Капризный ребенок: советы родителям, как справиться с этой нелегкой задачей

Вот и прошел первый год жизни ребенка. Наступило время новых познаний, достижений и осознанных проявлений черт характера. Многие малыши в столь юном возрасте уже становятся неуправляемыми, вредными и капризными. Если эту ситуацию пустить на самотек, дальше будет становиться только хуже. Если вы не хотите, чтобы капризуля превратился в большого эгоиста, привыкшего, что мир вращается вокруг него, а люди должны выполнять все его прихоти, необходимо набраться терпения. Чтобы воспитать из своего чада хорошего, доброго человечка, это нужно делать еще в младенческом возрасте. Вот несколько правил, которые помогут справиться вам с этой нелегкой задачей.