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Понедельник, 25.03.2019
Капризный ребенок: советы родителям, как справиться с этой нелегкой задачей
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Капризный ребенок: советы родителям, как справиться с этой нелегкой задачей

Вот и прошел первый год жизни ребенка. Наступило время новых познаний, достижений и осознанных проявлений черт характера. Многие малыши в столь юном возрасте уже становятся неуправляемыми, вредными и капризными. Если эту ситуацию пустить на самотек, дальше будет становиться только хуже. Если вы не хотите, чтобы капризуля превратился в большого эгоиста, привыкшего, что мир вращается вокруг него, а люди должны выполнять все его прихоти, необходимо набраться терпения. Чтобы воспитать из своего чада хорошего, доброго человечка, это нужно делать еще в младенческом возрасте. Вот несколько правил, которые помогут справиться вам с этой нелегкой задачей.
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Дети, Ребенок, Советы, Родители, Капризный ребенок.
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