Правила безопасности: что должен знать ребенок

Во время выходных и школьных каникул дети больше времени проводят на улице. Зная несколько простых правил поведения, ребенок обезопасит и защитит себя.

Дети достаточно любопытны, они с легкостью увлекаются неизвестным, не боятся перемен и новых знакомств. Но это может сыграть злую шутку, когда ни родители, ни само чадо не понимает всей опасности ситуации. Поэтому каждый ребенок обязан запомнить и использовать следующие правила поведения.

1. Не идти за незнакомцами. Даже если "добрый дядя" (или тетя) предлагают забрать у них из машины маленького щенка. Даже если подросток предлагает поделится конфетой. Ни в коем случае не нужно следовать за человеком, каким бы хорошим он не показался. Это могут быть охотники за детьми. В ответ на все уговоры нужно говорить уверенное "нет" и уходить в сторону своего дома. А лучше бежать. Если преследуют - кричать и звать на помощь. Зайти в ближайший магазин и вцепиться в охранника. Объяснить ситуацию и попросить позвонить родителям или кому-то из близких.

2. Не подходит к взрослым, если те просят о помощи. Люди постарше, коль им необходимо, обратятся к сверстникам, а не к ребенку, который определенно растеряется и не сможет реально выручить в какой-либо ситуации. В таких историях детям лучше не участвовать. А позвать полицию или просто убежать, стараясь не обращать внимания на зовущего.

3. Всегда говорить родителям, куда ребенок идет, где и с кем будет играть. А также сколько это займет времени. Если потерялся, попытаться успокоиться, обратиться к сотрудникам ближайших учреждений, будь то банку, супермаркет или парикмахерская.

4. Возвращаясь домой, ребенок должен убедиться, что за ним никто не следит. Ни в коем случае не заходить в лифт с незнакомыми людьми, уж лучше подняться по ступенькам. Попав домой, закрыть дверь и не открывать ее никому. Даже если человек по ту сторону утверждает, что он сосед. лучший друг папы, полицейский - ребенок не сможет в этом убедиться.

5. Как только все собрались дома, следует пообщаться с ребенком. Спросить, чем он занимался, что видел, с кем общался. Если случилось что-то, малыш обязательно об этом вспомнит. Главное, чтобы он понимал, что это интересно и нужно его родным.