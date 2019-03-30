В ожидании малыша: советы будущим мамочкам (Фото) Включая телевизор, мы слышим как каждый день с экрана доносится радостный и задорный смех премиленьких малышей, которые беззаботно бегают и радуются наличию памперсов на их попках и шелковистой детской коже благодаря очередному маслу D&B. Один зритель с негодованием переключит канал - "опять реклама", а другой с умилением досмотрит рекламу до конца, а я, со слезами на глазах, смотрю на этих прелестных карапузов и думаю: "Мой тоже будет таким же: красивеньким, здоровеньким, и обязательно похожим на папу".