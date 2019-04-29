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Понедельник, 29.04.2019
Интересные и полезные идеи проведения досуга с ребенком
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Интересные и полезные идеи проведения досуга с ребенком

Обычно родители и дети очень мало времени проводят вместе, даже если они постоянно находятся в одной квартире. Мама занята домашними делами, папа решает рабочие вопросы, которые не успел осилить в течение рабочего дня, сидит в интернете, дети слоняются по дому или смотрят мультфильмы. Организовать совместный досуг очень просто, для этого не нужно ждать выходных. Если вы не знаете, чем можно занять свое любимое чадо, читайте нашу статью.
top10a.ru
Фото: pixabay.com
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