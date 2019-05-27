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Понедельник, 27.05.2019
Не травмируйте ребенка: ошибки, которые допускают отцы и матери во время развода
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Не травмируйте ребенка: ошибки, которые допускают отцы и матери во время развода

Многие полагают, что лучше развестись и обеспечить ребенку нормальное детство с родителями, живущими раздельно, чем ежедневно подвергать его стрессу из-за скандалов между отцом и матерью. С этим мнением сложно не согласиться, ведь оно верное. Однако разводы редко проходят гладко и зачастую родители травмируют детей своим поведением. Развод – это колоссальный стресс не только для родителей, но и для их детей. Даже в первую очередь для детей, ведь им подобные перемены неясны, их представления об идеальной семье разрушены. Мудрые родители создают комфортную среду для своих отпрысков и объясняют, что мама с папой все равно их любят и будут защищать, оберегать, даже если уже не живут вместе. Мудрым родителям хватает ума оградить ребенка от выяснений отношений.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Дети, Развод, Родители, Развод родителей, Мама и ребенок.
12:56 Сегодня Телеграф
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