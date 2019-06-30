Ученые назвали наилучший период для рождения детей

Оптимальным возрастом для деторождения является период от 20 до 35 лет.

По словам медиков, уже после 30 у женщин снижается фертильность за счет уменьшения яйцеклеток.

Специалисты британского Королевского колледжа акушерства и гинекологии высказались о том, что рождение детей женщинами в зрелом возрасте сопряжено с определенными рисками для потомства рождения. По словам научных специалистов, "чем старше будущая мать, тем выше вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна или выкидыша".

Исследователи констатировали, что оптимальным возрастом для деторождения является период от 20 до 35 лет. Они отметили, что уже после 30 лет в женском организме уменьшается выработка яйцеклеток, что снижает и фертильные способности, вероятность стать матерью. Ближе к 40 годам женщины, стремящиеся забеременеть и родить, имеют более высокую вероятность развития гестационного диабета и других осложнений во время беременности, провоцирующих проблемы со здоровьем как у них самих, так и у детей.

Также ученые сообщили, что с возрастом у женщин увеличивается вероятность многоплодной беременности и рождения близнецов, включая тройни.

Медики отмечают, что женщинам, которые хотят забеременеть и родить после 35 лет, необходимо тщательно контролировать свой образ жизни. Чем выше потенциал здоровья в этом возрасте, тем выше шансы на удачную беременность и рождение здорового малыша, резюмируют эксперты.

В Великобритании сегодня среднестатистический возраст деторождения составляет 30 лет, эта цифра растет с 1975 года. При этом, по данным Офиса национальной статистики Англии и Уэльса, в стране повышается рождаемость среди женщин старше 40 лет: среди британок дамы старше 40-ка рожают детей чаше, чем девушки моложе 20 лет.