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Воскресенье, 14.07.2019
Первый раз - в первый класс: как подготовить первоклассника к школе
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Первый раз - в первый класс: как подготовить первоклассника к школе

Вспомните свои чувства перед поступлением в школу. От одной мысли об этом детское сердечко стучит быстрее в сладостном предвкушении перемен, ведь первый класс для ребенка – это первый шаг к взрослению. Однако не всегда дети радужно настроены, порой их могут терзать страхи или эти страхи возникают после первого дня в школе. Там они вдали от семьи, рядом нет мамы с папой. Там иные люди выступают авторитетом и важно не только хорошо учиться, но и завоевать симпатии одноклассников. Как же подготовить малыша к первому из многих важных этапов взросления?
miridei.com
Фото: miridei.com
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