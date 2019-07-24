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Трудовое воспитание ребенка: советы как приучить дитя помогать по дому

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Трудовое воспитание ребенка: советы как приучить дитя помогать по дому
22:25 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Нужно ли приучать ребенка к домашним делам? И как грамотно организовать рабочий процесс, без лишнего давления на маленького помощника?

  • 1

    Будьте терпеливы, не ждите мгновенного идеального результата, ведь ребенок не в силах выполнять домашние обязанности наравне с взрослым человеком.

    Отвечайте ребенку за помощь благодарностью, а не упреком, иначе в следующий раз он просто откажется от выполнения домашних дел.

  • 2

    Превращайте уборку в веселое развлечение– с малышами очень легко найти общий язык, приложив к уборке игрушек немного смекалки, фантазии и терпения. С таким подходом любая уборка будет нипочем!

    Учитывайте пожелания ребенка – дайте ему такое задание, которое придется по душе.

  • 3

    Не платите ребенку за помощь по дому – выбрав такой вид поощрения за проделанную работу, родители сами себе делают проблему, за которую приходится тяжело расплачиваться в дальнейшем. Ведь ребенок начнет воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, плата за который будет каждый раз расти.

    Домашняя работа не должна выступать в качестве наказания, иначе малыш, убирая в своей комнате игрушки или застилая кровать, будет думать, что он сделал что-то не так.

  • 4

    Старайтесь делать домашние дела вместе и дружно, показывая малышу положительный пример.

    Будьте терпеливы – «не требуйте» исполнения заданной задачи, а «попросите» ребенка о помощи или предложите ее выполнить вместе.

  • 5

    Для того, что бы ребенок вырос трудолюбивым и аккуратным, родителям нужно показывать это на своем личном примере. Запаситесь терпением и трудитесь вместе с крохой наравне - тогда ваши усилия в дальнейшем будут обязательно оценены по заслугам и в вашу же пользу.

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Дети, Ребенок, Советы, Уборка, Родители.
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