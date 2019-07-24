Трудовое воспитание ребенка: советы как приучить дитя помогать по дому

1 Будьте терпеливы, не ждите мгновенного идеального результата, ведь ребенок не в силах выполнять домашние обязанности наравне с взрослым человеком. Отвечайте ребенку за помощь благодарностью, а не упреком, иначе в следующий раз он просто откажется от выполнения домашних дел.

2 Превращайте уборку в веселое развлечение– с малышами очень легко найти общий язык, приложив к уборке игрушек немного смекалки, фантазии и терпения. С таким подходом любая уборка будет нипочем! Учитывайте пожелания ребенка – дайте ему такое задание, которое придется по душе.

3 Не платите ребенку за помощь по дому – выбрав такой вид поощрения за проделанную работу, родители сами себе делают проблему, за которую приходится тяжело расплачиваться в дальнейшем. Ведь ребенок начнет воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, плата за который будет каждый раз расти. Домашняя работа не должна выступать в качестве наказания, иначе малыш, убирая в своей комнате игрушки или застилая кровать, будет думать, что он сделал что-то не так.

4 Старайтесь делать домашние дела вместе и дружно, показывая малышу положительный пример. Будьте терпеливы – «не требуйте» исполнения заданной задачи, а «попросите» ребенка о помощи или предложите ее выполнить вместе.