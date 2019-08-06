Как учить стихи с ребенком: 5 советов родителям

Эмоционально и с выражением — именно так следует разучивать стихотворение, иначе оно потеряет всякий смысл для ребенка. Старайтесь учить стихи индивидуально! Если малыш не познает красоту поэзии в детстве, то вряд ли он обратится к ней во взрослой жизни.

Если стихотворение будет соответствовать темпераменту и возрасту ребенка, его легче будет выучить. Не стоит четырехлетнего малыша заставлять заучивать отрывки из взрослой поэзии. Учите с ним лучше детскую классику. Спокойным ребятишкам лучше предлагать стихи плавные, размеренные, а вот непоседам подойдут веселые, ритмичные тексты.

Важный момент: в раннем возрасте разученное произведение обязательно должно быть для кого-то подарком. Посвятите его маме, бабушке, тете или же Деду Морозу. Лишь в 7-8 лет ребенок начнет осознавать, что стихи можно и нужно учить для своего удовольствия.

4

Прежде чем начать занятие, прочитайте сами текст с выражением, а лучше выучите наизусть. Затем обязательно найдите в тексте непонятные для ребенка места или незнакомые слова и объясните их значение. После этого еще раз нужно прочитать стихотворение — медленно и со смысловыми акцентами. После второго прочтения расскажите малышу о том, кто и когда написал это замечательное произведение, покажите иллюстрации в книге. И пока чадо будет их разглядывать, прочитайте текст еще раз.

Такой подход приучает ребенка легче воспринимать поэзию: у него постепенно формируется художественный образ стихотворения. Ну, а после подготовительной работы можете начинать процесс заучивания.