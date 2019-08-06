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Как учить стихи с ребенком: 5 советов родителям

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Как учить стихи с ребенком: 5 советов родителям
19:33 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Заучивание стихов в детском возрасте расширяет кругозор, учит восприятию поэзии, улучшает речь и способствует формированию культуры, а самое главное – развивает память.

  • 1

    Эмоционально и с выражением — именно так следует разучивать стихотворение, иначе оно потеряет всякий смысл для ребенка. Старайтесь учить стихи индивидуально! Если малыш не познает красоту поэзии в детстве, то вряд ли он обратится к ней во взрослой жизни.

  • 2

    Если стихотворение будет соответствовать темпераменту и возрасту ребенка, его легче будет выучить. Не стоит четырехлетнего малыша заставлять заучивать отрывки из взрослой поэзии. Учите с ним лучше детскую классику. Спокойным ребятишкам лучше предлагать стихи плавные, размеренные, а вот непоседам подойдут веселые, ритмичные тексты.

  • 3

    Важный момент: в раннем возрасте разученное произведение обязательно должно быть для кого-то подарком. Посвятите его маме, бабушке, тете или же Деду Морозу. Лишь в 7-8 лет ребенок начнет осознавать, что стихи можно и нужно учить для своего удовольствия.

  • 4

    Прежде чем начать занятие, прочитайте сами текст с выражением, а лучше выучите наизусть. Затем обязательно найдите в тексте непонятные для ребенка места или незнакомые слова и объясните их значение. После этого еще раз нужно прочитать стихотворение — медленно и со смысловыми акцентами. После второго прочтения расскажите малышу о том, кто и когда написал это замечательное произведение, покажите иллюстрации в книге. И пока чадо будет их разглядывать, прочитайте текст еще раз. 

    Такой подход приучает ребенка легче воспринимать поэзию: у него постепенно формируется художественный образ стихотворения. Ну, а после подготовительной работы можете начинать процесс заучивания.

  • 5

    Нарисуйте с крохой каждое выученное произведение. Создайте свою авторскую иллюстрацию к нему, подпишите автора и название. А затем складывайте эти рисунки в отдельную папку. В дальнейшем так приятно будет рассматривать их с близкими и вспоминать ранее выученные стихотворения!

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