Не стоит покупать: самый опасный предмет для младенца

Большинство людей, когда представляют образ ребенка, убеждены, что в его кроватке или коляске должны быть бутылочка и соска.

Педиатр Оля Леськив отмечает: нет нужды покупать соску.

Почему не стоит давать ребенку соску

Анатомически для правильного прикладывания к груди ребенку нужно широко открыть рот и сосок оказывается глубоко внутри. А для сосания дурачка или соски из бутылки ребенку не надо так широко открывать рот.

При сосании груди и дурачка работают разные группы мышц и при сосании дурачка мышцы быстрее устают, соответственно ребенок меньше сосет грудь. Соответственно, у ребенка происходит "путание сосков", и он может отказаться от груди.

А еще из груди молоко ребенок добывает сам, и оно не идет одинаковым потоком, порой больше, порой меньше, из бутылки же поток смеси одинаковый все время.

Тактильный и эмоциональный контакт тоже способствует выработке молока, а при кормлении бутылкой или если есть дурачок ребенок меньше времени находится у мамы.

Соска может портить прикус. Так как соска хоть и изготовлена из мягкого материала, но она не пластична, и ребенок должен приспособиться под нее, его челюсть, мышцы и зубы растут неправильно из-за наличия соски. Отсюда и проблемы не только с прикусом, но и с функционированием всей стоматологической системы.

Использование дурачка – это риск возникновения вредной привычки в будущем, потому что ребенок привыкает что-то иметь во рту.

Дурачок, как и любой посторонний объект, является источником инфекции. Согласно исследованиям, у малышей, имевших дурачок, молочница во рту наблюдалась вдвое чаще, чем у детей без него.

А еще есть риск травмирования.

Если ребенок голодный, то покормите его, а если нет – то зачем ему лишние предметы, которые мешают развитию челюстно-лицевой системы и речи.