Скачать
Суббота, 31.08.2019
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
Зеленский и Дуда скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на Донбассе
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
"Северный поток-2" несет угрозу всей Европе - Зеленский
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Трансфер Неймара в Барселону сорвался
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"
Скончался создатель американских мультсериалов "Черный плащ" и "Смурфики"

Проблемное поведение двухлетних детей связали с внутриутробным стрессом

Проблемное поведение двухлетних детей связали с внутриутробным стрессом
16:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

По словам исследователей из Кембриджского университета такой стресс вызванный эмоциональным неблагополучием их родителей.

В работе, опубликованной в журнале Development and Psychopathology, рассматривается влияние эмоционального состояния родителей во время и после беременности на поведение их детей в будущем. В исследовании отмечается, что авторы оценивали уровень благополучия и матери, и отца. Обычно, изучая влияние пренатальных факторов, учитывают только состояние матери.

Ученые из Кембриджа вместе с коллегами из университетов Бирмингема, Нью-Йорка и Лейдена работали с 438 парами, отмечавшими свое эмоциональное состояние в последний триместр беременности, через четыре, 14 и 24 месяца после рождения ребенка. Каждый раз пары заполняли опросники, определяющие уровни депрессии, тревоги и взаимоотношений в семье. Также в 14 и 24 месяца со дня появления на свет ребенка проводилось тестирование на проблемы экстернализации (трудности развития - например, гиперактивность и нарушение внимания) и интернализации (нарушения эмоционального развития и социализации).

Результаты исследования показывают, что отцовские чувства не стоит игнорировать: они, как и материнские, воздействуют на состояние ребенка впоследствии. Согласно полученным данным, больше всего на проблемы поведения детей влияет именно дородовое эмоциональное благополучие родителей. Проблемы экстернализации имеют наиболее выраженную связь с дородовым самочувствием матери, а проблемы интернализации - с дородовым самочувствием отца. Неожиданно, но эмоциональное благополучие родителей после беременности и поведение их ребенка связаны только косвенно, при этом важную роль будут играть взаимоотношения внутри пары.

Популярные подростки в школе: как лидерство влияет на дальнейшую жизнь
Популярные подростки в школе: как лидерство влияет на дальнейшую жизньЧитать полностью

"Слишком долго первый опыт мужчин, ставших папами, либо отодвигался на второй план, либо рассматривался отдельно от мам. Это должно измениться, потому что ранние трудности в отношениях детей и с матерями, и с отцами могут иметь долгосрочные последствия", - отмечает ведущий автор работы профессор Клэр Хьюз из Кембриджского центра семейных исследований.

Авторы призывают организации, оказывающие помощь молодым семьям, пересмотреть свои программы помощи так, чтобы родители могли получать поддержку еще на стадии беременности. Важно, чтобы помощь была направлена не только будущим мамам, но и отцам. Как показывали более ранние исследования, наши эмоции влияют на состояние окружающих. С самого начала поддерживая здоровый психологический климат в семье, можно впоследствии уменьшить вероятность серьезных проблем в развитии и поведении детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Внутриутробный стресс, Проблемные дети, Проблемное поведение, Семейное неблагополучие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Сегодня пятая годовщина трагедии в Азовском море - ГСПУ (Видео)
04 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
05 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
Дуда поддержал территориальную целостность Украины
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Москвичи опять вышли на акции протеста (Видео)
Москвичи опять вышли на акции протеста
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Audi и BYD планируют начать совместную работу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь