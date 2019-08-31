Проблемное поведение двухлетних детей связали с внутриутробным стрессом

По словам исследователей из Кембриджского университета такой стресс вызванный эмоциональным неблагополучием их родителей.

В работе, опубликованной в журнале Development and Psychopathology, рассматривается влияние эмоционального состояния родителей во время и после беременности на поведение их детей в будущем. В исследовании отмечается, что авторы оценивали уровень благополучия и матери, и отца. Обычно, изучая влияние пренатальных факторов, учитывают только состояние матери.

Ученые из Кембриджа вместе с коллегами из университетов Бирмингема, Нью-Йорка и Лейдена работали с 438 парами, отмечавшими свое эмоциональное состояние в последний триместр беременности, через четыре, 14 и 24 месяца после рождения ребенка. Каждый раз пары заполняли опросники, определяющие уровни депрессии, тревоги и взаимоотношений в семье. Также в 14 и 24 месяца со дня появления на свет ребенка проводилось тестирование на проблемы экстернализации (трудности развития - например, гиперактивность и нарушение внимания) и интернализации (нарушения эмоционального развития и социализации).

Результаты исследования показывают, что отцовские чувства не стоит игнорировать: они, как и материнские, воздействуют на состояние ребенка впоследствии. Согласно полученным данным, больше всего на проблемы поведения детей влияет именно дородовое эмоциональное благополучие родителей. Проблемы экстернализации имеют наиболее выраженную связь с дородовым самочувствием матери, а проблемы интернализации - с дородовым самочувствием отца. Неожиданно, но эмоциональное благополучие родителей после беременности и поведение их ребенка связаны только косвенно, при этом важную роль будут играть взаимоотношения внутри пары.

"Слишком долго первый опыт мужчин, ставших папами, либо отодвигался на второй план, либо рассматривался отдельно от мам. Это должно измениться, потому что ранние трудности в отношениях детей и с матерями, и с отцами могут иметь долгосрочные последствия", - отмечает ведущий автор работы профессор Клэр Хьюз из Кембриджского центра семейных исследований.

Авторы призывают организации, оказывающие помощь молодым семьям, пересмотреть свои программы помощи так, чтобы родители могли получать поддержку еще на стадии беременности. Важно, чтобы помощь была направлена не только будущим мамам, но и отцам. Как показывали более ранние исследования, наши эмоции влияют на состояние окружающих. С самого начала поддерживая здоровый психологический климат в семье, можно впоследствии уменьшить вероятность серьезных проблем в развитии и поведении детей.