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Дети и телевизор: сколько можно смотреть малышу в "голубой экран"

Дети и телевизор: сколько можно смотреть малышу в "голубой экран"
12:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

О том, что телевизор вреден для детей, говорится немало. Но хотелось бы немного поспорить с данной точкой зрения.

Конечно, существуют семьи, где на просмотр ТВ передач наложен категорический запрет, а есть родители, которые позволяют малышам с утра до вечера сидеть перед "голубыми экранами". Наверное, не нужно впадать в крайности, и имеет смысл поискать некую золотую середину.

Во-первых, сегодня есть плазменные телевизоры panasonic (или led телевизоры иных производителей), смотреть их не так вредно для глаз. Во-вторых, ТВ передачи бывают самые разные – если мы говорим об агрессивных и излишне насыщенных негативными эмоциями фильмах и мультфильмах, то их нельзя давать смотреть детям. Но есть масса обучающих программ и добрых познавательных мультиков, которые развивают в детях чувство юмора, способствуют более полному восприятию жизни.

По сути, вам, как ответственному родителю, нужна хорошая аппаратура и контроль над тем, что именно смотрит ребенок. Дети, которые смотрят "правильные" передачи, много узнали из них. Порой даже взрослые не могут ответить на все "почему", "где" и "откуда", а познавательные программы позволяют увидеть наш мир во всех его красках. Но помните также и о том, что важно не только качество, но и количество.

Вредные советы, которые пагубно влияют на развитие детей

Итак, сколько минут в день может проводить малыш перед телевизором?

Конечно, речь идет не о беспрерывном нахождении перед экраном, нужны перерывы. До полутора лет лучше вообще не смотреть ТВ, с двух лет – по полчаса в день, школьникам – час-два, но, опять-таки, с перерывами. И не забывайте грамотно ставить приоритеты, вы должны четко знать, что смотрит ребенок, зачем он это делает – спросите, что он сегодня посмотрел по ТВ, о чем узнал, какие сделал выводы. Такой подход в современном мире, пожалуй, можно считать достаточно правильным.

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Дети, Ребенок, Телевизор, Мама и ребенок, Просмотр телевизора.
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