Что такое сепарация: от чего зависит счастье ваших детей

Cепарация – значит отделение, и в отношении детей ее нужно провести вовремя.
Нейропсихологи установили идеальный возраст для сепарации – 3 года. Психолог Анна Мельник объяснила, почему это так важно и уверяет, что все не так страшно, как звучит.
Родители за стеной любви не замечают, что именно они стали причиной того, что их взрослый ребенок не знает чего хочет от жизни и чувствует себя несчастным, впадая ежедневно в экзистенциальный кризис.
Что дает ребенку своевременная сепарация
Когда должна начаться сепарация и что делать
Психологически здоровая сепарация должна начаться с 3 лет. В этом возрасте очень важно, чтобы родители позволили своему ребенку чувствовать себя отдельным индивидом, а не приятным дополнением мамы.
Сепарация в три года означает, что родители должны перестать говорить обо всех событиях "мы". Наверное, вам знакомы такие выражения: "мы уже поспали", "мы сходили на горшок", "мы не любим брокколи", в которых речь идет только о ребенке.
Что происходит с человеком во взрослом возрасте, если сепарация не состоялась вовремя?
Также цените мнение вашего ребенка, избегайте пренебрежительного тона и острой критики.
Если вашему чаду, например, не нравится печень, не убеждайте в обратном. Печень ребенок все равно не полюбит, только будет думать о себе, что с ним что-то не так.
Если вы навязываете ребенку свои мысли, то с детства даете установку, его убеждения ошибочны и он не может себя понять, а также обесценивайте его.
Сепарация в семилетнем возрасте
Именно в этом возрасте начинается незабываемый школьный период, и он в любом случае подкинет школьнику несколько психологических травм, среди которых: первая безответная симпатия и роль хулигана или "ботана" среди одноклассников. И вообще, школа – первый социальный мир, в котором необходимо строить свое место.
Как можно помочь ребенку в этом возрасте
Важно! Научитесь слышать своего ребенка, а не свой страх вырастить его "каким-то не таким".
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