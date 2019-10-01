Что такое сепарация: от чего зависит счастье ваших детей

К сожалению, родители сами иногда не понимают, что их желание оградить ребенка от всего, стало причиной его несамостоятельности и неуверенности в себе.

Cепарация – значит отделение, и в отношении детей ее нужно провести вовремя.

Нейропсихологи установили идеальный возраст для сепарации – 3 года. Психолог Анна Мельник объяснила, почему это так важно и уверяет, что все не так страшно, как звучит.

Родители за стеной любви не замечают, что именно они стали причиной того, что их взрослый ребенок не знает чего хочет от жизни и чувствует себя несчастным, впадая ежедневно в экзистенциальный кризис.

Что дает ребенку своевременная сепарация

умение брать ответственность за свою жизнь на себя;

умение достигать целей;

умение самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность;

Когда должна начаться сепарация и что делать

Психологически здоровая сепарация должна начаться с 3 лет. В этом возрасте очень важно, чтобы родители позволили своему ребенку чувствовать себя отдельным индивидом, а не приятным дополнением мамы.

Сепарация в три года означает, что родители должны перестать говорить обо всех событиях "мы". Наверное, вам знакомы такие выражения: "мы уже поспали", "мы сходили на горшок", "мы не любим брокколи", в которых речь идет только о ребенке.

Что происходит с человеком во взрослом возрасте, если сепарация не состоялась вовремя?

смотрит на мир только взглядом родителей, а свои взгляды вызывают тревогу и неуверенность;

не может определиться с парой;

не знает чем хочет заниматься;

постоянно делает все ради родителей;

не знает преимущества и недостатки своего характера;

живет установкой порадовать родителей, а на себя безразлично;

не способен принимать самостоятельные решения;

на все нужно разрешение родителей;

постоянное чувство вины перед родителями;

Также цените мнение вашего ребенка, избегайте пренебрежительного тона и острой критики.

Если вашему чаду, например, не нравится печень, не убеждайте в обратном. Печень ребенок все равно не полюбит, только будет думать о себе, что с ним что-то не так.

Если вы навязываете ребенку свои мысли, то с детства даете установку, его убеждения ошибочны и он не может себя понять, а также обесценивайте его.

Сепарация в семилетнем возрасте

Именно в этом возрасте начинается незабываемый школьный период, и он в любом случае подкинет школьнику несколько психологических травм, среди которых: первая безответная симпатия и роль хулигана или "ботана" среди одноклассников. И вообще, школа – первый социальный мир, в котором необходимо строить свое место.

Как можно помочь ребенку в этом возрасте

позвольте ребенку самому выбирать друзей и не указывать, кто хороший, а кто нет. Будучи уже взрослым человеком, он не сможет понять с кем ему хочется дружить и строить семью, а с кем нет;

позвольте своему чаду делать ошибки самостоятельно, а также научитесь спокойно давать советы, как их можно исправить – без жестокой критики;

дайте шанс ребенку самому исправить ошибки, вместо "дай, я лучше сама это сделаю" и желательно избегать таких горячих выражений "А почему кто-то может, а ты нет?";

Важно! Научитесь слышать своего ребенка, а не свой страх вырастить его "каким-то не таким".

Лучшие советы от разных психологов