Скачать
Четверг, 28.11.2019
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Зеленского предупредили, о чем не стоит говорить на "нормандском саммите"
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Правительство хочет увеличить долю возобновляемой энергетики в Украине
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Мальме 3:2 Динамо: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)
Состоялась презентация фильма "Цена правды" в Киеве (Фото)

Несколько советов, которые помогут приучить ребенка к уборке (Фото)

Смотрите фото (8)
Несколько советов, которые помогут приучить ребенка к уборке (Фото)
21:57 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Но как внушить ребенку, что помощь по дому - не прихоть родителей и не наказание, а простая обязанность?

  • 1

    И что каждый живущий в доме должен взять на себя часть заботы о нем? Вот несколько основных принципов, как воспитать маленького помощника.

     

    Не разделяйте обязанности на мужские и женские

    Нормально, если девочка будет уметь что-то чинить, а мальчик - постирать свои вещи и помыть полы. В конце концов, чинить приходится не так уж часто, а убирать и готовить - каждый день. Так что же, приучать к труду только девочек? Долой эти стереотипы. 

    Каждый ребенок независимо от пола должен учиться заботиться о себе и своих близких. То есть привести в порядок свои вещи - постирать, погладить, зашить, - вытереть дома пыль и грязь, приготовить несложную еду, помыть посуду, пользоваться бытовой техникой. Навыки нужно осваивать по мере взросления, чтобы к моменту, когда ребенок решит жить отдельно, он мог полностью содержать себя и свое жилище в достойном виде.

  • 2

    Не пресекайте детскую инициативу

    Обычно в 2-3 года малыши очень хотят все делать сами. В том числе и работу по дому. А вот взрослые им мешают: волнуются и за детей, и за дом, да и вообще некогда, только забот прибавится. Если ребенок схватил швабру с намерением помыть пол, а вы отобрали, то очень быстро инициативность в вопросе уборки сойдёт на нет. Родители ничего не разрешают - значит и пытаться не буду.

    А когда ребенок подрастет, ситуация будет обратной: родители заставляют, а помогать не хочется, т.к. нет ни навыков, ни привычки это делать. Какой выход? Поощрять детскую самостоятельность с первых лет. Может, поначалу это добавит вам домашних дел и причин для уборки, но только опытным путем ребенок действительно чему-то научится. И не успеете оглянуться, как рядом вырастет настоящий незаменимый помощник.

  • 3

    Не ставьте жёстких рамок

    Если у ребенка что-то не получается либо работа по дому сделана кое-как, то нужно выяснить истинную причину, а не ругаться, наказывать или заставлять переделать. Всегда помните, что ваш негатив и чрезмерная критика убивают в ребенке желание помогать и ставят ваши с ним отношения на путь постоянной конфронтации.

  • 4

    Почаще хвалите маленьких помощников

    Важно не раздавать похвалу без повода. Но если ребенок действительно помог и очень старался, то скажите ему, как вы благодарны и какой он молодец. Поверьте, ребенок этого очень ждет. Именно похвала, а не критика будет подталкивать его к новым свершениям. Да, вас самих вряд ли кто-то каждый день хвалит за вымытый пол, зато недостатки отмечают тут же.

    Но в ваших силах воспитать нового члена общества, который будет иначе воспринимать ваш труд и принесёт привычку благодарить и хвалить в собственную будущую семью.

  • 5

    Сделайте домашние обязанности привлекательными

    Причем в самом прямом смысле: купите ребенку красивый передник для приготовления еды, новые красивые тряпочки и мочалки для уборки, удобную компактную швабру для пола и т.д. Пусть домашние дела доставляют и эстетическое наслаждение. Также помните, что малышей нужно вовлекать во все полезные дела игрой: например, устроить соревнование, кто быстрее сложит игрушки по ящикам или протрет больше полочек за 1 минуту.

  • 6

    Подавайте собственный пример

    Если бытом занимается только мама, а папа не может самостоятельно найти вилку и включить стиральную машинку, то именно его пример детям будет перенять легче и удобнее. Если же и мама любит оставить грязную посуду в раковине, терпеть не может мытьё полов, а ее пылесос и сам запылился, то странно требовать от детей в такой семье стремления к чистоте и порядку.

  • 7

    Помощь по дому должна стать привычкой

    Не наказывайте ребенка домашними обязанностями. Сделать свою часть работы по дому должно быть привычкой, которая дополнительно не поощряется и не служит способом наказания. Если вы платите или дарите подарки ребенку за уборку, то даёте понять, что делать это необязательно - можно просто отказаться от лишнего подарка и не помогать по дому.

    Однако это неправильный подход, ведь, как было сказано выше, в заботе о доме принимают участие все его жильцы. Ну а если наказывать ребенка дополнительными обязанностями по дому, то вы просто воспитаете в нем нелюбовь к любой помощи.

    Договоритесь с ребенком, какую именно часть работы по дому он согласен выполнять. Кому-то легче и приятнее складывать вещи, кому-то - вытирать пыль или помогать с приготовлением еды, а кто-то любит мыть посуду.

Пускай каждый родитель прочтет это: принципы воспитания глазами ребенка (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Воспитание, Мама и ребенок, Приучить к уборке, Помогать по дому.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019-2020: красивые идеи нейл-арта в белом цвете (Фото)
02 Пока не поздно: президент предложил срочные изменения в госбюджет-2019
03 Потепление и мокрый снег: какими будут последние дни осени
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 29 ноября
05 Итоги дня 27 ноября: Зеленский в Литве и еще одна победа над Газпромом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Все не так плохо: реальная зарплата в Украине растет
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
Зубра Муската выпустили на волю (Фото)
&quot;Площадки для диалогов&quot;: Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Минкульт хочет окультурить жизнь в селах
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Ученые разработали интересный метод выявления болезни Паркинсона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь