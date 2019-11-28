Несколько советов, которые помогут приучить ребенка к уборке (Фото)

1 И что каждый живущий в доме должен взять на себя часть заботы о нем? Вот несколько основных принципов, как воспитать маленького помощника. Не разделяйте обязанности на мужские и женские Нормально, если девочка будет уметь что-то чинить, а мальчик - постирать свои вещи и помыть полы. В конце концов, чинить приходится не так уж часто, а убирать и готовить - каждый день. Так что же, приучать к труду только девочек? Долой эти стереотипы. Каждый ребенок независимо от пола должен учиться заботиться о себе и своих близких. То есть привести в порядок свои вещи - постирать, погладить, зашить, - вытереть дома пыль и грязь, приготовить несложную еду, помыть посуду, пользоваться бытовой техникой. Навыки нужно осваивать по мере взросления, чтобы к моменту, когда ребенок решит жить отдельно, он мог полностью содержать себя и свое жилище в достойном виде.

2 Не пресекайте детскую инициативу Обычно в 2-3 года малыши очень хотят все делать сами. В том числе и работу по дому. А вот взрослые им мешают: волнуются и за детей, и за дом, да и вообще некогда, только забот прибавится. Если ребенок схватил швабру с намерением помыть пол, а вы отобрали, то очень быстро инициативность в вопросе уборки сойдёт на нет. Родители ничего не разрешают - значит и пытаться не буду. А когда ребенок подрастет, ситуация будет обратной: родители заставляют, а помогать не хочется, т.к. нет ни навыков, ни привычки это делать. Какой выход? Поощрять детскую самостоятельность с первых лет. Может, поначалу это добавит вам домашних дел и причин для уборки, но только опытным путем ребенок действительно чему-то научится. И не успеете оглянуться, как рядом вырастет настоящий незаменимый помощник.

3 Не ставьте жёстких рамок Если у ребенка что-то не получается либо работа по дому сделана кое-как, то нужно выяснить истинную причину, а не ругаться, наказывать или заставлять переделать. Всегда помните, что ваш негатив и чрезмерная критика убивают в ребенке желание помогать и ставят ваши с ним отношения на путь постоянной конфронтации.

4 Почаще хвалите маленьких помощников Важно не раздавать похвалу без повода. Но если ребенок действительно помог и очень старался, то скажите ему, как вы благодарны и какой он молодец. Поверьте, ребенок этого очень ждет. Именно похвала, а не критика будет подталкивать его к новым свершениям. Да, вас самих вряд ли кто-то каждый день хвалит за вымытый пол, зато недостатки отмечают тут же. Но в ваших силах воспитать нового члена общества, который будет иначе воспринимать ваш труд и принесёт привычку благодарить и хвалить в собственную будущую семью.

5 Сделайте домашние обязанности привлекательными Причем в самом прямом смысле: купите ребенку красивый передник для приготовления еды, новые красивые тряпочки и мочалки для уборки, удобную компактную швабру для пола и т.д. Пусть домашние дела доставляют и эстетическое наслаждение. Также помните, что малышей нужно вовлекать во все полезные дела игрой: например, устроить соревнование, кто быстрее сложит игрушки по ящикам или протрет больше полочек за 1 минуту.

6 Подавайте собственный пример Если бытом занимается только мама, а папа не может самостоятельно найти вилку и включить стиральную машинку, то именно его пример детям будет перенять легче и удобнее. Если же и мама любит оставить грязную посуду в раковине, терпеть не может мытьё полов, а ее пылесос и сам запылился, то странно требовать от детей в такой семье стремления к чистоте и порядку.