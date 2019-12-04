Развивает ребенка: еще одна причина завести собаку

Собаки улучшают способности ребенка к чтению.

Родители могут захотеть переосмыслить желание своих детей иметь собаку, так как новое исследование показывает, что собаки мотивируют их читать больше и учиться лучше.

Исследователи обнаружили, что дети тратили больше времени на чтение и проявляли больше усидчивости, когда собака была в комнате, в отличие от того, когда они читали без них.

Дети также сообщили, что чувствуют себя более заинтересованными и компетентными, что заставляет экспертов полагать, что собаки улучшают способности ребенка к чтению.

Исследование было проведено командой в школе образования UBC Okanagan, которая изучила, как 17 детей, в классах с первого по третий, будут реагировать во время чтения с собакой и без нее.

Ученые считают, что исследование повысит понимание того, как детское чтение может быть улучшено пушистыми друзьями.