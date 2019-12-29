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Акушеры бьют тревогу: почему рожать дома смертельно опасно

Акушеры бьют тревогу: почему рожать дома смертельно опасно
12:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Домашние роды повышают уровень смертности младенцев.

Уровень смертности новорожденных, появившихся на свет дома, в четыре раза выше, чем у младенцев, родившихся в больнице, сообщили американские исследователи.

Роды в домашних условиях стали пользоваться большой популярностью в последние годы, поэтому вопрос безопасности активно обсуждался общественностью и специалистами. Исследование, проведенное в Нидерландах в 2013 году, показало, что женщины имеют больше осложнений после домашних родов, чем после родов в стационаре.

В свою очередь американские ученые в ходе нового исследования изучали информацию о данных 14 млн. детей, рожденных в США. Оказалось, что уровень смертности среди малышей, родившихся в больнице, был 3,1 случая на 10 тыс., по сравнению с 13,2 случаев на 10 тыс. среди младенцев, рожденных дома. Эти показатели были отмечены среди женщин, рожавших второй и третий раз. Для первых родов результаты были еще хуже – 21,3 смерти младенцев на 10 тыс. рождений.

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В любом случае домашние роды представляют большую опасность для здоровья матери и ребенка, так как домашние акушерки могут не иметь должной подготовки, а также в случае осложнений нет четких инструкций, которые помогли бы избежать негативных последствий. Кроме того, может понадобиться специализированное оборудование, которое тоже есть только в больницах, считают эксперты.

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Беременность, Роды, Акушер.
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