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Понедельник, 30.12.2019
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Видеоигры могут улучшить когнитивные функции ребенка

Видеоигры могут улучшить когнитивные функции ребенка
21:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Примерно 97% подростков, играющих в видеоигры, имеют потенциал к развитию внимания, а не к ее потере.

Исследовательская группа спроектировала видеоигру, которая улучшает внимание детей.

Большинство образовательных видеоигр ориентированы на представление информации: различных фактов из конкретного предмета, например, по биологии или химии. Наша цель иная, мы ведь хотим изменить когнитивные или эмоциональные процессы – то, как дети думают и обрабатывают информацию, которую пытаются узнать, – рассказывает ведущий автор исследования Елена Паценко.

Игра под названием "Tenacity" требует, чтобы игроки считали свое дыхание, касаясь сенсорного экрана – это позволяет пользователю продвигаться вперед. Игра ведет человека через расслабляющие пейзажи, такие как древнегреческие руины и космос.

Игроки зарабатывают больше очков и продвигаются в игре, если точно следуют ее правилам. Такой метод тренирует осознанность и сосредоточенность.

Во время исследования 95 подростков были случайным образом распределены в одну из двух групп: "Tenacity", или "Fruit Ninja".

Каждому из участников предложили играть свою игру 30 минут в день на протяжении двух недель. До и после окончания эксперимента специалисты провели сканирование мозга участников.

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Исследователи обнаружили, что у подростков из группы Tenacity произошли изменения в соединении между левой дорсолатеральной префронтальной корой и левой нижней теменной корой головного мозга, которые отвечают за внимание. А дети, которые играли в Fruit Ninja, не продемонстрировали этих изменений.

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Ребенок, Внимание, Видеоигры, Мама и ребенок.
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