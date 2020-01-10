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Неожиданные выводы: от чего зависит темперамент ребенка

Неожиданные выводы: от чего зависит темперамент ребенка
11:54 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Ранний опыт взаимодействия с экологически суровой средой в сочетании с темпераментом ребенка может повлиять на последующее развитие его способностей.

Как известно, темперамент - это индивидуальные особенности каждого человека, определяющие динамику протекания его психических процессов и поведения, подвижность, активность, быстроту или замедленность реакций

Дети, которые растут в суровых экологических условиях, уже в возрасте двух лет проявляют повышенный уровень упорства, смелости и активности, а к четырем годам достаточно хорошо владеют способностью решения проблем за вознаграждение.

Однако, независимо от общения, условий жизни и воспитания, при отсутствии мотивации, задача, поставленная перед малышом, не решается.

"Результаты нашего исследования подтверждают, что окружающая среда (не только климат, но и экологическая ситуация, а также поведение людей в тех или иных условиях) в сочетании с темпераментом ребенка, формируют когнитивную функцию центральной нервной системы, адаптируя ее к предложенным условиям жизни", - говорит Дженнифер Суор, ведущий автор исследования "Детская психология и психиатрия".

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Выводы психологов также подтверждают, что эволюционный подход к развитию детей позволит осознать важность их адаптации в процессе познания. А значит мы поймем, как их когнитивные способности развиваются в стрессовых условиях.

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Дети, Темперамент, Мама и ребенок.
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