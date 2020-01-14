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Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом

Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом
17:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Исследования показывают, почему действительно стоит сосредоточиться на создании здоровых привычек для своей семьи.

Достаточное количество сна, физических упражнений и ограниченное время использования телефона могут стать ключевыми для развития мозга малыша. Новое исследование, опубликованное в Lancet Health & Child and Adolescent Health, определило, что эти три привычки влияют на познавательную деятельность детей в течение суток.

Сколько времени нужно выделить на эти полезные привычки:

Детям в возрасте от 8 до 11 лет рекомендуют в день по крайней мере 60 минут физической активности, не больше двух часов с телефоном и 9-11 часов ночного сна.

Исследователи обнаружили, что почти двое из трех американских детей проводят больше 2 часов в день в телефоне. В целом опрос показал, что только 5% детей отвечали всем трем рекомендациям, а 29% не соответствовали ни одной из них.

В целом, эти выводы предлагают родителям три здоровые привычки, которыми следует поощрять своих детей, чтобы они выросли с развитым умом.

С чего начать?

Формирование здорового образа жизни ваших детей начинается с примера родителей. Если вы сделаете приоритет для полноценного сна, ваши дети будут иметь больше шансов на здоровый сон. И если вы не тратите по несколько часов в день в своем смартфоне, ваши дети так же меньше будут проводить там время.

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"Вы не можете попросить своих детей делать то, чего вы не делаете. Вы не можете попросить их есть овощи, если вы никогда этого не делаете, и не можете говорить о пользе для здоровья от физических упражнений, если вы никогда не занимаетесь ими. Ваши дети следят за вами, ведь ваши действия о многом говорят", – уверяют исследователи.

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Исследование, Мозг, Дети, Ребенок, Воспитание, Младенец, Мама и ребенок, Развитие ребенка.
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