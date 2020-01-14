Научите своего ребенка троим привычкам и он вырастет с развитым умом

Исследования показывают, почему действительно стоит сосредоточиться на создании здоровых привычек для своей семьи.

Достаточное количество сна, физических упражнений и ограниченное время использования телефона могут стать ключевыми для развития мозга малыша. Новое исследование, опубликованное в Lancet Health & Child and Adolescent Health, определило, что эти три привычки влияют на познавательную деятельность детей в течение суток.

Сколько времени нужно выделить на эти полезные привычки:

Детям в возрасте от 8 до 11 лет рекомендуют в день по крайней мере 60 минут физической активности, не больше двух часов с телефоном и 9-11 часов ночного сна.

Исследователи обнаружили, что почти двое из трех американских детей проводят больше 2 часов в день в телефоне. В целом опрос показал, что только 5% детей отвечали всем трем рекомендациям, а 29% не соответствовали ни одной из них.

В целом, эти выводы предлагают родителям три здоровые привычки, которыми следует поощрять своих детей, чтобы они выросли с развитым умом.

С чего начать?

Формирование здорового образа жизни ваших детей начинается с примера родителей. Если вы сделаете приоритет для полноценного сна, ваши дети будут иметь больше шансов на здоровый сон. И если вы не тратите по несколько часов в день в своем смартфоне, ваши дети так же меньше будут проводить там время.

"Вы не можете попросить своих детей делать то, чего вы не делаете. Вы не можете попросить их есть овощи, если вы никогда этого не делаете, и не можете говорить о пользе для здоровья от физических упражнений, если вы никогда не занимаетесь ими. Ваши дети следят за вами, ведь ваши действия о многом говорят", – уверяют исследователи.