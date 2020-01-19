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Раннее прерывание беременности: эти распространенные мифы - ошибочны

Раннее прерывание беременности: эти распространенные мифы - ошибочны
15:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Прерывание беременности для большинства женщин – трагедия.

Впрочем, это очень распространенное явление, ведь примерно каждая 4 женщина имеет опыт прерывания беременности на раннем сроке (до 13 недель), а иногда и неоднократно. О непреднамеренном прерывании беременности рассказала акушер-гинеколог Яна Филиппова.

По разным данным, на сроке до 22 недель заканчиваются выкидышем около 10-20% клинически диагностированных беременностей. Подавляющее количество, а именно около 80% от всех неудачных беременностей, прерываются в 1 триместре.

В большинстве случаев (особенно, если это первая неудачная беременность на раннем сроке), потеря плода является следствием хромосомной патологии, то есть беременность изначально началась "неправильно".

Как правило, это происходит случайно. И при повторной беременности шансы на рождение здорового ребенка гораздо выше, чем при "неудачной" – 80% против 20%. Однако для многих женщин этот случай оборачивается серьезной психологической травмой, при которой необходима психологическая помощь. В этот период женщины склонны обвинять себя и искать взаимосвязи там, где их нет. Так рождаются мифы, а беременность превращается в болезнь.

Факторы, которые ошибочно связывают с ранним прерыванием беременности:

Авиаперелеты.

Тупая травма живота.

Физические упражнения (при условии, если этот вид активности был и до беременности).

Использование контрацептивных средств до беременности.

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Сексуальная активность.

Вакцинация против вируса папилломы человека.

Стресс, включая падение.

И даже предыдущий аборт в первом триместре.

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Ребенок, Беременность, Выкидыш, Младенец, Мама и ребенок, Прерывание беременности.
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