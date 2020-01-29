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Сам себе спонсор: как отучить ребенка клянчить раз и навсегда

Сам себе спонсор: как отучить ребенка клянчить раз и навсегда
22:05 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

К сожалению, магического способа раз и навсегда отучить ребенка клянчить нет. Но есть эффективные способы, которые помогут пресечь эту привычку. Какие?

Если ребенку от 2 до 6 лет

Дети в таком возрасте уже прекрасно понимают, что такое деньги. И они выпрашивают у родителей дорогие игрушки, когда взрослые не уделяют им внимания. Что же сказать ребенку, когда он выпрашивает игрушки?

Просто не покупайте и все. Скажите, что ему это не нужно. Но не потворствуйте ребенку. После отказа он может подумать, что вы его не любите, но своим поведением вы должны ему доказать, что решения принимаете вы.

Если ребенку от 7 до 12 лет

Дети в таком возрасте уже понимают, какие суммы можно считать большими. Они уже могут прекрасно понимать, что дорогие подарки будут приурочены к праздникам. Говорите ребенку, что деньги на игрушки нет, объясняйте ему, на что они ушли или должны пойти. Предложите ребенку начать копить деньги, но ни в коем случае не указывайте ребенку, на что потратить его сбережения.

Не говорите ребенку, что в семье нет денег из-за того, что много расходуете на оплату кружков и на врачей.

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Если ребенку от 13 д 17 лет

Все подростки мечтают о своих сбережениях и думают, что родители их ограничивают. Рекомендуем каждую неделю выделять сумму на карманные расходы и научить вашего подростка копить деньги.

Предложите ему подрабатывать, но платить за работу по дому не стоит.

Отучитесь спонсировать своего подростка за хорошее поведение или за успехи в школе.

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Все по теме:

Дети, Деньги, Спонсор, Мама и ребенок, Экономить, Клянчить, Как отучить ребенка клянчить.
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