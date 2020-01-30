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Как приучить ребенка к здоровой еде: исследование

Как приучить ребенка к здоровой еде: исследование
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Правильные пищевые привычки – одна из главных условий здоровья. Заставить ребенка есть здоровую пищу хоть и не простая миссия, но нужная, а главное с ней можно справиться.

Исследователи провели исследование и нашли простой способ, который поможет повлиять на пищевые предпочтения ребенка. Ученые заявили, что дети, которые смотрели шоу о здоровом питании, выбирали полезные перекусы вдвое чаще тех, кто смотрел шоу о вредной еде, пишет CNN.

Как проводили исследования

К таким выводам ученые пришли после исследования, в котором приняли участие 125 детей 10-12 лет. Детей попросили посмотреть 10 минут нидерландское шоу для детей. Одна группа участников смотрели ролик о здоровой пище, другая – о вредных продуктах.

Они также должны были оценить увиденные продукты (помидоры, лук, брюссельскую капусту, бургеры, картофель фри с майонезом, круассаны и др.) по шкале полезности от 0 до 10.

После эксперимента детям предложили перекус — его можно было выбрать из множества вариантов.

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Оказалось, более 41% участников, которые смотрели видео о здоровом питании, выбрали здоровый и полезный перекус вроде ломтиков яблока или огурца. Из группы, которая смотрела ролики о вредной пище, здоровые закуски выбрали лишь 20% детей.

Следовательно, кулинарные шоу могут положительно влиять на поведение и отношение ребенка к еде. Кроме того, визуализация пищевых продуктов вызывает аппетит, а если эти продукты полезны – супер, так ваш ребенок попросит приготовить на ужин не картофель фри, а брокколи или десерт с чиа.

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Питание, Дети, Ребенок, Продукты, Здоровая еда, Мама и ребенок, Как приучить ребенка.
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