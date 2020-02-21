Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о "баталиях" в Новых Санжарах: Казалось, что мы Европа эпохи Средневековья
Зеленский о "баталиях" в Новых Санжарах: Казалось, что мы Европа эпохи Средневековья
В Украине в 14 областях начались дорожные работы
В Украине в 14 областях начались дорожные работы
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

Воспитание детей: методы, которые лучше не использовать

Смотрите фото (8)
Воспитание детей: методы, которые лучше не использовать
13:46 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Часто даже многодетные родители и учителя допускают ошибки в воспитании детей.

  • 1

    Сравнение с собой в детстве - "Вот я в твоем возрасте!"

    Сравнение с собой в детстве и приведение себя в пример - в корне неправильное мнение. Ваш ребенок — не вы. У него другой характер, другое тело, другие приоритеты и интересы, а главное — он живет в абсолютно другой реальности. Стратегии, которые для вас были выигрышными, вовсе не обязательно будут полезными для него.

    Наглядный пример — школьный аттестат. Еще не так давно он был одним из решающих аргументов при поступлении в вуз, а сегодня не играет почти никакой роли. И те силы, которые вы в свое время тратили на отличную учебу, в наши дни лучше направить на подготовку к ДПА и ЗНО.

  • 2

    Обобщение "Все вы такие"

    Обвинения в адрес поколения - родители обвиняют детей в том, в чем якобы грешны родившиеся в конце 90-х. Дети теперь, оказывается, и безбожники, и развратники, поголовно курят и пьют, все как один зависимы от интернета, не хотят работать и намеренно не уступают бабушкам в транспорте. Такие обобщения обидны и безосновательны. Вряд ли стоит объяснять, что все люди разные. Конечно, есть много вызовов современности, но они касаются не только молодежи, а всего человечества.

  • 3

    Слово "подросток"

    Подросток — это как бы "недо-взрослый". Он уже не милый маленький карапуз, но еще не поднялся до той ступени эволюции, на которой его нарекут человеком. Подрастая и развиваясь, ребенок не оценивает, кто он сейчас, дитя или подросток. Он не ощущает себя некой человеческой личинкой, которой надо набраться питательных веществ, чтобы по достижении определенного срока превратиться в имаго.

    Кроме того, попробуйте осмыслить тот образ, который ассоциируется у вас со словом "подросток". Скорее всего, это будет типичный гопник: толстовка в шелухе от семечек, орущие наушники, мат-перемат, шаркающая походка. "Трудный подросток", "подростковый кризис", "подростковые прыщи" — в общем, слишком много неприятного связано с этим словом.

  • 4

    Гендерные ошибки - "Ты же мальчик / ты же девочка"

    Многие девочки хотят играть в футбол, многие мальчики хотят делать прически куклам. Более того, иногда мальчики и девочки хотят играть вместе. Им нет дела до условностей, которые существуют во взрослом мире, они еще не имеют представления о тех ролях, которые навязываются обоим полам культурой. Тем более несправедливы приемы, с помощью которых родители пытаются воспитывать. "Не смейся громко, ты же девочка!", "Девочкам нельзя играть в войну!", "Мальчики не носят розовое", "Не плачь, ты же не девчонка", "Мужчины не плачут!".

    Стоит ли говорить о букете психологических проблем, которые следуют за такими установками? Сегодня никому не нужны брутальные рыцари в броне и дамы, хрупкие, как стебелек подснежника, эти образы перестали быть актуальными и кажутся неубедительными. Вовсе не обязательно запрещать мальчикам бить девочек. Почему нельзя сказать, что любой человек достоин уважения и что драка — это в принципе не самый лучший способ выяснения отношений?

  • 5

    Трогательные истории из детства

    Да-да. Когда семейный праздник собирает с полсотни людей за большим столом, и мамы с воодушевлением начинают делиться рассказами о проделках своих голопопых отпрысков, подросшие герои этих историй зачастую готовы лезть на стенку от бессильной злобы. Для родителей такие рассказы — отличный способ предаться ностальгии по тем временам, когда их чада были милее и беззаботнее котят. Но для детей это, как правило, болезненные воспоминания, воспоминания о постыдных глупостях, которые они были бы рады забыть.

    Представьте себе, что ваша начальница входит в офис и при всех начинает обстоятельный рассказ о том, как вы 3 года назад сходили мимо унитаза. Представили этот позор? А ведь то же самое чувствует ребенок, когда его родители начинают смаковать подобные воспоминания, закатывая глаза от умиления. Если ребенок против, не стоит выносить на всеобщее обозрение истории его "подвигов". Даже если они кажутся очень милыми и смешными. На самом деле они могут причинить реальную боль и обиду. Может быть, со временем ребенок пересмотрит свои взгляды на собственное детство, а может — до конца жизни будет краснеть от стыда. Так или иначе, это — его история.

  • 6

    Мотивация критикой

    Критика, особенно безосновательная, обычно не достигает цели. Для мотивации человека есть сотни других позитивных и гуманных способов — от похвалы до дежурного "мы держим за тебя кулаки". Если же ребенок действительно в чем-то слаб, ему надо объяснить это деликатно, не топя в проблемах "Чем больше тебя ругаешь, тем больше ты работаешь" и не заставляя почувствовать себя неудачником. И обязательно аргументируя свою точку зрения.

  • 7

    "Почему?— Потому!" Мнение, что детям бесполезно что-то объяснять

    Огромная ошибка - будто ваши дети ничего в жизни не понимают и им бесполезно что-либо объяснять. Напротив, чтобы ребенок принял решение, ему необходимо четкое понимание: что, зачем и как. Расплывчатый авторитет возраста и жизненного опыта тут не поможет. На возраст и опыт детям вообще, как правило, наплевать. За их внешней покорностью может крыться страх или подобострастие, но ни то, ни другое не имеет ничего общего с уважением. А объяснение — это своего рода акт доверия и признания.

    Говоря с ребенком, отвечая на его вопросы, аргументируя свою позицию, вы ничуть не упадете в его глазах. В школе наибольшим уважением учеников пользуются именно те учителя, которые не считают зазорным по 10 раз разжевывать одно и то же, старательно подбирая слова и отыскивая самые понятные примеры. Бесспорно, это непросто, но никто не обещал, что с детьми будет легко.

 Советы родителям: как приучить ребенка к чистоте?

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Воспитание, Мама и ребенок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
04 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Госпожа министр сейчас выехала&quot;: Скалецкая прервала свой карантин
Скалецкая прервала свой карантин
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Что можно, а чего нельзя делать в субботу?
Что можно, а чего нельзя делать в субботу?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь