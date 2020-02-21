Воспитание детей: методы, которые лучше не использовать

1 Сравнение с собой в детстве - "Вот я в твоем возрасте!" Сравнение с собой в детстве и приведение себя в пример - в корне неправильное мнение. Ваш ребенок — не вы. У него другой характер, другое тело, другие приоритеты и интересы, а главное — он живет в абсолютно другой реальности. Стратегии, которые для вас были выигрышными, вовсе не обязательно будут полезными для него. Наглядный пример — школьный аттестат. Еще не так давно он был одним из решающих аргументов при поступлении в вуз, а сегодня не играет почти никакой роли. И те силы, которые вы в свое время тратили на отличную учебу, в наши дни лучше направить на подготовку к ДПА и ЗНО.

2 Обобщение "Все вы такие" Обвинения в адрес поколения - родители обвиняют детей в том, в чем якобы грешны родившиеся в конце 90-х. Дети теперь, оказывается, и безбожники, и развратники, поголовно курят и пьют, все как один зависимы от интернета, не хотят работать и намеренно не уступают бабушкам в транспорте. Такие обобщения обидны и безосновательны. Вряд ли стоит объяснять, что все люди разные. Конечно, есть много вызовов современности, но они касаются не только молодежи, а всего человечества.

3 Слово "подросток" Подросток — это как бы "недо-взрослый". Он уже не милый маленький карапуз, но еще не поднялся до той ступени эволюции, на которой его нарекут человеком. Подрастая и развиваясь, ребенок не оценивает, кто он сейчас, дитя или подросток. Он не ощущает себя некой человеческой личинкой, которой надо набраться питательных веществ, чтобы по достижении определенного срока превратиться в имаго. Кроме того, попробуйте осмыслить тот образ, который ассоциируется у вас со словом "подросток". Скорее всего, это будет типичный гопник: толстовка в шелухе от семечек, орущие наушники, мат-перемат, шаркающая походка. "Трудный подросток", "подростковый кризис", "подростковые прыщи" — в общем, слишком много неприятного связано с этим словом.

4 Гендерные ошибки - "Ты же мальчик / ты же девочка" Многие девочки хотят играть в футбол, многие мальчики хотят делать прически куклам. Более того, иногда мальчики и девочки хотят играть вместе. Им нет дела до условностей, которые существуют во взрослом мире, они еще не имеют представления о тех ролях, которые навязываются обоим полам культурой. Тем более несправедливы приемы, с помощью которых родители пытаются воспитывать. "Не смейся громко, ты же девочка!", "Девочкам нельзя играть в войну!", "Мальчики не носят розовое", "Не плачь, ты же не девчонка", "Мужчины не плачут!". Стоит ли говорить о букете психологических проблем, которые следуют за такими установками? Сегодня никому не нужны брутальные рыцари в броне и дамы, хрупкие, как стебелек подснежника, эти образы перестали быть актуальными и кажутся неубедительными. Вовсе не обязательно запрещать мальчикам бить девочек. Почему нельзя сказать, что любой человек достоин уважения и что драка — это в принципе не самый лучший способ выяснения отношений?

5 Трогательные истории из детства Да-да. Когда семейный праздник собирает с полсотни людей за большим столом, и мамы с воодушевлением начинают делиться рассказами о проделках своих голопопых отпрысков, подросшие герои этих историй зачастую готовы лезть на стенку от бессильной злобы. Для родителей такие рассказы — отличный способ предаться ностальгии по тем временам, когда их чада были милее и беззаботнее котят. Но для детей это, как правило, болезненные воспоминания, воспоминания о постыдных глупостях, которые они были бы рады забыть. Представьте себе, что ваша начальница входит в офис и при всех начинает обстоятельный рассказ о том, как вы 3 года назад сходили мимо унитаза. Представили этот позор? А ведь то же самое чувствует ребенок, когда его родители начинают смаковать подобные воспоминания, закатывая глаза от умиления. Если ребенок против, не стоит выносить на всеобщее обозрение истории его "подвигов". Даже если они кажутся очень милыми и смешными. На самом деле они могут причинить реальную боль и обиду. Может быть, со временем ребенок пересмотрит свои взгляды на собственное детство, а может — до конца жизни будет краснеть от стыда. Так или иначе, это — его история.

6 Мотивация критикой Критика, особенно безосновательная, обычно не достигает цели. Для мотивации человека есть сотни других позитивных и гуманных способов — от похвалы до дежурного "мы держим за тебя кулаки". Если же ребенок действительно в чем-то слаб, ему надо объяснить это деликатно, не топя в проблемах "Чем больше тебя ругаешь, тем больше ты работаешь" и не заставляя почувствовать себя неудачником. И обязательно аргументируя свою точку зрения.