Воспитываем ответственного ребенка: советы психологов

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13:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Узнайте, как легко настроить Вашего ребенка на успех в жизни.

Если вы хотите сделать все, чтобы помочь ребенку иметь счастливую и здоровую жизнь, то научите его откладывать удовольствие. Да, именно задержка удовольствия – это способность противостоять соблазну немедленного вознаграждения и ждать следующего. К тому же, это научит нервную систему бороться со стрессом.

Исследование свидетельствует о наличие связи между задержкой удовольствия и социальным, эмоциональным, физическим здоровьем и успехом в учебе, пишет врач-терапет Виктория Продай в своем блоге.

Через окружающую среду родители могут усилить способность ребенка задержать удовольствие или ослабить его. К сожалению, сейчас дети воспитываются в мире постоянного и немедленного удовольствия, поэтому они не могут противостоять своему желанию получить то, что они хотят в этот момент. И это негативно влияет на их академические, социальные и эмоциональные навыки.

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Так, важно приложить усилия для развития навыков замедленного удовольствия у детей. "У родителей все было иначе – будучи детьми, они жили в мире задержки удовольствия и сама жизнь научила их ждать", – уверяет эксперт.

Как развивать навыки отложенного удовольствия у детей:

  • Не давайте им играть в телефонах постоянно, когда им скучно.

  • Избегайте использования смартфонов в автомобилях и ресторанах.

  • Используйте понятие "сначала" и "потом": пусть ребенок сначала уберет игрушки, а потом он сможет поиграть в игры.

  • Научите детей собирать вознаграждения.

  • Играйте с детьми в настольные игры, чтобы научить ждать очередь.

  • Научите детей деятельностям, которые требуют постоянных усилий для достижения результатов.

  • Не спешите сразу помочь, пусть дети сами попытаются устранить проблему.

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Дети, Советы, Воспитание, Родители, Мама.
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